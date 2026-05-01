FOTO Evo kako izgleda novi zagrebači stan zvijezde 'Kumova': Stvorila je modernu oazu za svoju obitelj
Poznata glumica Daria Lorenci Flatz, koju publika obožava u seriji 'Kumovi', prošle je godine donijela veliku životnu odluku. Sa suprugom Emilom Flatzom i trojicom sinova preselila se u novi, prostrani stan u Zagrebu, koji je uredila s puno stila i ljubavi.
Srce novog doma obitelji Flatz čini veliki otvoreni prostor koji povezuje moderno opremljenu kuhinju, blagovaonicu i prostrani dnevni boravak. Cijeli prostor obiluje prirodnim svjetlom zahvaljujući velikim prozorima i staklenim vratima koja vode na terasu, stvarajući prozračan i ugodan ambijent.
Iako je cijeli interijer uređen s puno pažnje, glumica je otkrila i koji joj je omiljeni kutak. Riječ je o prostranoj terasi, koju je opisala kao svoj mali raj i mjesto za opuštanje. Uredila ju je s puno zelenila i ukrasnim lampicama, stvorivši tako idiličnu atmosferu za večernja druženja ili jutarnju kavu.