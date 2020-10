Status naše pjevačice ganuo mnoge: 'Nije sa mnom bilo lako, ali si odigrao sve kako treba'

Pjevačica Ida Prester iz dana u dan svoje pratitelje na društvenim mrežama zabavlja statusima iz svakidašnjeg života. Najviše smijeha izazivaju njezine objave o sinu 6-godišnjem Roku i njegovim izjavama, no ovog puta Roko je pao u drugi plan zbog svog djeda Mladena Prestera. Pjevačica je podužu i emotivnu objavu posvetila svom ocu i izazvala oduševljenje svojih pratitelja.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

"Moj tatek.

Svima su njihovi roditelji najdraži. Ali moj tata je baš čudesan.

Mi smo dva totalno suprotna svijeta. Tata je doktor fizike, izumitelj, profesor Baltazar. Od fakulteta radi u istom laboratoriju, 40 godina istim putem ide na posao biciklom i sad se na pragu penzije bori da ostane još koju godinu. Sluša klasičnu muziku i živi smirenim, povučenim životom.

Moj krivudavi životni put mu je bio totalno nejasan i egzotičan. Jako se brinuo, ali je odlučio da me ne pritišće i kritizira, nego pusti. Ne samo to, odlučio je da ga pokuša razumjeti i sudjelovati u njemu. Što tjera njegovu kćer, diplomiranu ekonomisticu, da odustane od struke, oblači čudne kostime i skače u publiku? Što god da je, on je riješio da me podrži.

Tatek je počeo hodočastiti na sve moje koncerte. Prvo mi je bilo jako neugodno, bila sam punkerica klinka, svašta se događalo na tim koncertima, a i tekstovi su bili preprovokativni za roditeljske uši.

A onda sam se pomirila da je tamo, čak ga i uposlila da nam radi VJ-ing na grafoskopu koji je posuđivao sa svog instituta za naše koncerte. Tatek je postao legenda, ljudi su počeli dolaziti na koncerte zbog njega.

Pratio nas je na festivalima, više puta čekao do 3 ujutro naš nastup. Imam hrpu njegovih fotki, okružen partijanerima i klinčadijom, a on cijelo vrijeme s ogromnim osmijehom.

Foto: Facebook

Moja omiljena priča je s naše svadbe. Tatek, druželjubiv kakav je, obilazio je sve goste i upoznavao se. Sreo je Nou. Noa je prije operacije spola bio Dalija i tada, još kao žena, režirala moj spot „Moj dečko je gej“.

- Hej, pa ja vas znam! Vi ste Dalija!

Noa se pokušao izmotati nekako, tko zna kako će mladenkin otac reagirati. Ali tatek je bio uporan, pa je Noa morao objasniti da više nije Dalija.

Tata je u čudu i s puno interesa slušao o cijelom procesu transformacije, a onda dao svoj jedini zaključak:

- Onda moram hitno reći Idici da na Wikipediji promijeni ime režisera spota u Noa Pintaric!

Moj tatek

Eto, napokon imam minutu da ti kažem hvala neograničeno što si tako jednostavan i normalan. Nije sa mnom bilo lako, ali sve si odigrao kako treba. Danas smo puno sličniji nego što se to na početku činilo. Tata Mladen Prester - ozbiljan car i ljudina", napisala je Ida i u manje od sat vremena prikupila više od 1300 lajkova i 60-ak komentara.

"Divno! Hvala na ovom dijeljenju ljubavi i nježnosti", "Kakva sreća imati takvog oca!", "Tajo je legenda", samo su neki od komentara ispod objave koja je postala hit na Facebooku.