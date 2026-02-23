Naši Portali
VIDEO Djevojka iz 'Supertalenta' prijavila se za posao čistačice, a odgovor poslodavca mnoge je razljutio

23.02.2026.
u 12:15

Sarah Seifert koja je prvo sudjelovala u "Supertalentu", a zatim i u "Gospodinu Savršenom", prijavila se za posao čistačice, no dobila je, mnogi bi rekli - bezobraznu odbijenicu.

Sarah Seifert, djevojka poznata s televizijskih ekrana, prvo iz showa Nove TV "Supertalent", koja je ondje kolokvijalno rečeno "twerkala" te se kasnije natjecala i u reality showu "Gospodin Savršeni", sada je na TikToku objavila video u kojem priznaje da je pokušala pronaći konkretan posao. "Javno moram ovo reći, prijavila sam se za posao čistačice u Zagrebu prije nekoliko dana i dobila sam povratni e-mail od njih koji me izbacio iz takta", rekla je te priložila sliku zaslona njihova odgovora, a koji je glasio:

"Poštovana Sarah, Hvala na prijavi za poziciju čistačice, ali vaša kandidatura za našu tvrtku nije prihvaćena. Naša tvrtka ne zapošljava javne osobe, a vaša pojava u televizijskim emisijama i javni profil potpuno su nekompatibilni s pozicijom za koju ste se prijavili. Savjetujemo vam da se ubuduće prijavljujete isključivo za poslove u svojoj branši u području influencinga, gdje vaše iskustvo i javna izloženost imaju smisla. Za naš sektor nažalost, vaša prijava ne zaslužuje razmatranje. Želimo vam uspjeh u angažmanima koji odgovaraju vašem profilu, S poštovanjem", glasio je odgovor poslodavca. "Što to znači? Ako sam javna osoba ili sam bila na TV-u, po njezinom mišljenju da ne znam očistiti ured. Kao da nisam sposobna za rad? Zašto ja ne bih imala posao sa strane i imala posao kao i svi drugi? Po čemu sam ja točno drugačija? Čovjek sam i normalna osoba prije svega", ispričala je Sarah u videu iskreno. 

@sarahseiferttt Koje je vase misljenje o ovome? #fy ♬ original sound - Sarah
FOTO Voditelj Dnevnika Nove TV šokirao onime što nosi dok vodi informativni program
Podsjetimo, o Sarah Seifer nismo dugo pisali, odnosno, posljednji put u svibnju prošle godine kada se natjecala u kulinarskom showu "Večera za 5". Naime, bila je riječ o tjednu kandidatkinja iz "Gospodina Savršenog". Sarah je tako kuhala za Anu, Gloriju, Miju i Maidu i za svoju večeru osvojila 30 bodova. Mia i Maida dale su domaćici po sedam bodova, a Glorija i Ana po osam. Domaćica je pripremu večere započela predjelom, roladom od krastavaca koju je nazvala "Roladica svježine". U krastavac je dodala krem sir i avokado za Maidu koja ne jede meso, a za ostale djevojke je u rolicu dodala još i pečenicu. Kako je zaboravila staviti foliju pod krastavce, malo se pomučila s roladom koja se raspadala, ali na kraju je uspješno dovršila predjelo. "Bit ću jako stroga, mislim da sve treba biti kao po špagi", najavila je tada Mia, a Ana dodala: "Mora biti 'estetično', ovo je natjecanje, gledam sve." "Ja imam samo jedno očekivanje od današnje večere, a to je da ju preživim", rekla je Maida.

FOTO Majku Marka Grubnića svi prepoznaju, a evo kako doista izgleda bez trunke Photoshopa
Glavno jelo "Goveđa drama", točnije, junetinu u umaku s povrćem i pire krumpirom, pripremala je nakon predjela. Maidi, koja  ne jede meso, Sarah je pripremila salatu s kuhanim jajima umjesto mesa. Na kraju je pripremila desert "Slatka šumska bomba", palačinke sa šumskim voćem i čokoladnim mousseom.

Sarah Seifert Gospodin Savršeni supertalent showbiz

Komentara 3

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
12:33 23.02.2026.

Odgovor je vrlo realan. Žena je očito prekvalificirana za to radno mjesto. A skužila je da se od prodavanja magle neda živjet. A i na šta liči bez kilogram šminke majko moja

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
12:28 23.02.2026.

i što joj tu nije jasno??? svaka firma određuje svoja pravila i vodi svoju kadrovsku politiku. kraj priče.

Avatar Idler 3
Idler 3
12:58 23.02.2026.

Negdo te je cinkal, a morti su te jednostavno proahtali ?!

