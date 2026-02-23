Naši Portali
UŽIVAJU!

Severinin bivši suprug ponovno ljubi! Nova djevojka mu javno izjavila ljubav

Beograd: I Igor Kojić došao podržati beauty salon i akademiju ROYAL SB ACADEMY 2 Snežane Borjan
Foto: Antonio Ahel
VL
Autor
Vecernji.hr
23.02.2026.
u 13:08

Igor Kojić nakon što se prošle godine ponovno razveo i to od 23-godišnje Sofije, sada ponovno ljubi, Nikolinu koja prema pisanju medija dolazi iz Rijeke.

Bivši suprug glazbenice Severine Vučković te sin Dragana Kojića Kebe, 38-godišnji Igor Kojić ponovno ljubi. Naime, prošle godine razveo se od influencerice Sofije Dacić i to samo nakon pet mjeseci zajedničkog života. Svoju novu ljubav sada više ne skriva, a prema pisanju tamošnjih medija uživa pokraj atraktivne brineta Nikoline, inače Riječanke koja je na društvenoj mreži Instagram podijelila njihovu zajedničku fotografiju uz stihove Petra Graše: "Jel' ti reka 'ko, onako iskreno? Da bi za teme umra ja i bez da trepnem i opet rodia se samo da te sretnem?", glase stihovi pjesme. Igorov otac, folker Dragan Kojić Keba, nedavno je rekao da je zadovoljan sinovom novom djevojkom.

- Lijepa je djevojka, iskreno ću reći. Hoće li biti snaha, Igor odlučuje o tome, ali stvarno mi se sviđa kao osoba, kompletno i izvana i iznutra. Do Igora je, ne bih se miješao. Nikada se nisam miješao u njegove izbore. Ako bude snaha, to će biti njegov treći brak. Pa što je tu problem? Nemam nijednu riječ reći što se njegove prošlosti tiče, uvijek sam govorio da neću govoriti o tome. Nemam nijednu lošu riječ za bivše snahe. Nema razloga. Njegov izbor iz srca je i moj izbor. Misli dobro. Ne boj se - rekao je Keba za Blic. Zajedničku fotografiju Nikoline i Igora pogledajte OVDJE.

Mnogi su primijetili da Kojićeva nova djevojka neodoljivo podsjeća na Severinu, kao i njegova bivša supruga Sofija Dacić. Podsjetimo, Seve i Igor u braku su bili šest godina, a rastali su se 2021. Vjenčali su se kod matičara u istarskim Balama 2015. godine, a potom je velika fešta za uzvanike uslijedila nekoliko mjeseci poslije u beogradskom hotelu.

SU
Susjeda3
13:25 23.02.2026.

Vas Keba, sin i njegove smrdulje😁

