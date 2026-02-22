VIDEO Influencerici se u prijenosu uživo dogodio veliki gaf, odmah je izgubila 140 tisuća pratitelja

Kratka snimka od svega četiri sekunde, koja se sredinom veljače munjevito proširila društvenim mrežama, prikazuje trenutak istine jedne kineske influencerice. Tijekom prijenosa uživo, njezin takozvani "beauty" filter, softver koji joj je davao besprijekoran, porculanski ten, veće oči i užu čeljust, nakratko je zatajio. U tom je treptaju oka nestala digitalno uljepšana verzija, a publika je prvi put ugledala njezino pravo lice s prirodnom teksturom kože i toplijim tenom. Influencerica je, unatoč tehničkom problemu, ostala potpuno smirena. Lagano je popravila kosu, nasmiješila se kameri i nastavila s prijenosom kao da se ništa nije dogodilo, no šteta je već bila učinjena.

Gotovo istog trenutka kada je video postao viralan, društvenim mrežama poput X-a i Instagrama počela se širiti tvrdnja da je influencerica u samo nekoliko minuta izgubila nevjerojatnih 140.000 pratitelja. Iako ta brojka nije službeno potvrđena od strane platforme, postala je središnji dio priče i potaknula lavinu komentara. Incident je ponovno otvorio Pandorinu kutiju rasprava o nerealnim standardima ljepote koje nameće digitalno doba i golemoj industriji prijenosa uživo u Kini, gdje influenceri, poznati kao wanghong, zarađuju goleme svote novca putem virtualnih darova koje im šalju obožavatelji. U takvom okruženju, gdje izgled izravno utječe na zaradu, korištenje filtera nije samo stvar estetike, već i ključan poslovni alat za privlačenje donacija.

Ovaj događaj mnoge je podsjetio na sada već legendarni slučaj iz 2019. godine, koji je na sličan način razotkrio jednu od najvećih zvijezda kineske platforme Douyu. Influencerica poznata pod nadimkom "Your Highness Qiao Biluo" stekla je više od sto tisuća pratitelja zahvaljujući svom "slatkom i umirujućem" glasu, dok je lice uvijek skrivala iza animiranih naljepnica ili filtera. Obožavatelji su je obožavali kao "slatku božicu", a neki su joj donirali i pozamašne svote novca, koje su dosezale i više od 13.000 eura, u nadi da će jednog dana otkriti svoje lice. Odbijala je to učiniti, govoreći kako će lice pokazati tek kada primi darove u vrijednosti od sto tisuća juana.

Tijekom zajedničkog prijenosa s drugom influencericom 25. srpnja 2019., dogodio se tehnički kvar. Filter koji je koristila prestao je raditi, a umjesto mlade djevojke koju su njezini pratitelji zamišljali, na ekranu se pojavilo lice 58-godišnje žene. Qiao Biluo nije odmah shvatila što se događa sve dok nije primijetila da članovi njezine VIP sobe masovno napuštaju prijenos. Mnogi, osobito muški pratitelji, osjećali su se prevarenima te su povukli svoje donacije i prestali je pratiti. Ipak, ironično, skandal joj je donio neočekivanu slavu. Njezin broj pratitelja preko noći je skočio na više od 600.000, a ona je kasnije tvrdila da je cijeli incident bio namjerno isplaniran kako bi postala još poznatija.

Za razliku od slučaja Qiao Biluo, gdje je razlika u godinama bila drastična, reakcije na noviji incident bile su podijeljene. Dok su jedni oštro kritizirali influencericu zbog percipirane obmane, tvrdeći da bi "filtere trebalo kriminalizirati", iznenađujuće velik broj korisnika stao je u njezinu obranu. Mnogi su komentirali kako njezino prirodno lice izgleda "ljepše i privlačnije" od umjetnog, "sablasno blijedog" izgleda koji stvara filter. "Ovo pokazuje koliko je kultura društvenih medija oblikovana filterima. Žalosno je kad izgled postane glavni razlog zašto netko nekoga prati", napisao je jedan korisnik društvenih mreža.