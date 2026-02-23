Naši Portali
na Dan žena

Meritas & Jelena Radan sa svojim zajedničkim koncertom "When tomorrow comes" ponovo u Saxu

Foto: Promo
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
23.02.2026.
u 16:04

Njihov zanimljiv koncept dva izvođača na jednom koncertu, tri žene različitih osobnosti i glazbene izražajnosti, tako dobro djeluje kad su zajedno na pozornici

Rasprodale su Sax 2018. i 2019. svaki put negdje oko ovog dana u ožujku kada se podsjećamo na nešto što već znamo – vrijedne smo poštovanja, vrijedne smo ljubavi, vrijedne smo podrške, vrijedne smo prava na pauzu, ne oduzimajući nikome njegovo pravo na isto.

Njihov zanimljiv koncept dva izvođača na jednom koncertu, tri žene različitih osobnosti i glazbene izražajnosti, tako dobro djeluje kad su zajedno na pozornici. Posebno kad se radi o klupskom prostoru poput Saxa u kojem se sve vrati na vrlo jednostavne postavke – zajedno s publikom koja ti je na dohvat ruke proživljavaš glazbu koja ti znači i na kojoj si odrasla – bilo da se radi o Annie Lennox i Eurythmics prema kojoj je program davno dobio naziv, ili k.d lang, Brandi Carlile, ali i Depeche mode, Neil Young...

Koncertni program koji nas očekuje 08.03. oslikava njihovu ljubav prema glazbi i zajedničkom muziciranju, ali je i poziv svima da te nedjeljne večeri malo usporimo, popijemo piće, uživamo u interpretacijama ove tri glazbenice u pratnji njihovih sjajnih glazbenika, i opet se u pristojne sate vratimo kućama i naspavani dočekamo radni ponedjeljak. Meri dodaje: „Tako smo odabrale i da je početak koncerta u 19:30, nadamo se da će nam buduća publika biti zahvalna... Sviđa nam se obilježiti bilo koji dan u dobroj atmosferi, a posebno kad se radi o nekom posebnijem danu...“ dok Jelena nadodaje,“... iako nam ne treba simbolika da provedemo izvrsnu glazbenu večer u društvu dragih nam ljudi, publike koja nas prati ili će nas slušati po prvi put.”

Anita i Meri začetnice su benda Meritas i njihova vrijednost kao glazbenica je odavno prepoznata. One su obilježile svoj put pjesmama koje ostaju, svojim pristupom su dokazale smjelost i integritet i jednostavno predstavljaju značajan doprinos hrvatskoj glazbi. Kultni albumi „Skači, pleši, viči!“, „Igra“ koja je doživjela i LP izdanje nedavno, te pjesme „Odjednom ti“ s Massimom, „Budim se“, „Umjesto isprike“, „Pričaj mi“, „Mislim o tebi“ i puno drugih, zacementirale su njihovo djelovanje.

Anita: „Oduvijek radimo što želimo, biramo suradnike s kojima želimo raditi, nitko nas ne tjera na ništa, nikome se ne moramo dokazivati, samo sebi samima. Jedini imperativ je dobra energija, a to nas tri imamo otpočetka međusobno.“

S Jelenom su pronašle glazbenu i koncertnu nišu u kojoj stvaraju s jednakim žarom, a opet s novim uzbuđenjem koji je iznjedrio Jelenin hvaljen album „Voyage“, te u zadnjih godinu dana odlične singlove „Salut“, „Malena“, te onu za ovogodišnji Zagrebački festival „Danas te volim“. Osim što su prijateljice, surađuju na autorsko-izvođačkoj razini, a ova koncertna ih posebno veseli i nasmije kad pričaju o istoj – osmislile su koncert na kakav bi zapravo i same išle i ta energija prelazi na ljude kad ih slušaju. Ulaznice su dostupne po cijeni od 20 eura u Saxu i preko Core eventa, na dan koncerta po cijeni od 24 eura.

Zagreb: Thompson i brončani rukometaši zapjevali na glavnom gradskom Trgu
u sinju

Thompson se oglasio nakon vijesti o ovrsi tvrtke koja je organizirala njegov koncert: 'Već smo pokušali objasniti sve okolnosti'

Ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa na sjednici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije odgovorio je na vijećničko pitanje Ružice Jakšić (SDP), koja je pitala koliko je Dom zdravlja ovršio Marka Perkovića Thompson za koncert u Sinju i neplaćanje usluga. "Nije ovršen pjevač već tvrtka koja je bila organizator koncerta, 'Infinite show', a radi se o nešto više od 23.000 eura, jer nisu platili usluge koje je pružio Dom zdravlja", rekao je Rađa

