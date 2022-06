Stanković otkrio tko mu je novi gost: 'Nerijetko izazivam ljude da me mlate po medijima'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na društvenim je mrežama otkrio tko će mu biti novi gost. Riječ je o Velimiru Viskoviću, hrvatskom književnom kritičaru, esejistu i leksikografu.

"Mislim za sebe da sam dobroćudan, ali nerijetko izazivam ljude da me mlate po medijima"

Velimire, you welcome! Nu2. PS napisao je lijepu autobiografsku knjigu, zato ga zovemo i naravno da nam pojasni onu svoju rečenicu " imao sam zanimljiv život i intelektualni i ljubavni" napisao je Stanković na Facebooku.

Foto: Facebook

Inače, poznati hrvatski književni kritičar, leksikograf, esejist i polemičar Velimir Visković uredio je brojne knjige, napisao još brojnije tekstove, a bio je i prvi predsjednik Hrvatskog društva pisaca, te u tri navrata i potpredsjednik hrvatskog PEN centra. Već desetljećima uređuje prvo Republiku, a onda i, nakon dramatičnog raskola u Društvu hrvatskih književnika, Književnu republiku koja se skrasila pod zaštitom Hrvatskog društva pisaca.

Uređivao je i Sarajevske sveske, a u Leksikografskom zavodu u kojem je radio gotovo cijeli radni vijek, bio je glavni urednik često spominjane Hrvatske književne enciklopedije, ali i glavni urednik Krležijane, prve naše enciklopedije personalnoga tipa. Predavao je na nekoliko naših fakulteta, te gostovao kao predavač u SAD-u. Bio je stalni kritičar i kolumnist brojnih hrvatskih i jugoslavenskih novina i magazina, stekavši javnu prepoznatljivost, ali i status ozbiljnog arbitra hrvatske, ali i ne samo hrvatske književne scene. Objavio je i nekoliko knjiga, među kojima su naročito cijenjene “Mlada proza” iz 1983. i “Pozicija kritičara” iz 1988. godine. Izazovne su mu bile i knjige “Sukob na ljevici”, “U sjeni FAK-a” i napose “Rat za enciklopediju” u kojoj je opisao slučajeve legaliziranog mobinga u Leksikografskom zavodu Miroslava Krleže. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su i Nagrada grada Zagreba, nagrada Mate Ujević za leksikografiju, nagrada A. G. Matoš za kritiku, Strossmayerova nagrada za znanost, Krležina povelja za Krležijanu...

Pročitajte što nam je Velimir Visković otkrio u životnom intervjuu.

VIDEO Livaković i hrvatska Meghan Markle izrekli sudbonosno 'da'!