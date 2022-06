Nick Cave poput propovjednika! Australski umjetnik rasplakao publiku i održao koncert za pamćenje

Nick Cave sinoć je na INMusic festivalu u Zagrebu još jednom je sa svojim Bad Seedsima dokazao zašto su njegovi nastupi više od koncerta, a on poput propovjednika koji liječi glazbom. Cave je na Jarunu nastupio i prije četiri godine, no sinoć je bio bolji i emotivniji. Za čovjeka koji je u sedam godina ostao bez dva sina nevjerojatno je da se niti jednom nije raspao, pa čak ni prilikom izvođenja emotivne pjesme "O Children". No, zato se raspala publika. Kada je Cave nakon više od dva sata svirke na bisu sjeo za klavir i počeo pjevati prekrasnu "Into My Arms" mnogi su gledatelji zaplakali na prve riječi koje glase "I don't believe in an interventionist God, but I know, darling, that you do" ("Ne vjerujem u intervencionističkog Boga, ali znam, draga, da ti vjeruješ").

Na koncertu je izvedeno 16 pjesama u osnovnom dijelu i četiri na bisu, a na setlisti našli su se brojni koncertni favoriti kao što su "Jubilee Street", "Tupelo", "Red Right Hand" i "The Ship Song", ali i "Carnage", koju je Cave lani snimio na albumu sa svojim prijateljem i vjernim suradnikom Warrenom Ellisom. Multiinstrumentalist Ellis s Caveom je od početka, svirao je s njim i u Grindermanu, a sinoć je svirajući nekoliko instrumenata bio pravi začin Caveovom pjevanju, baš kao i fantastični Bad Seeds, koji su nam Caveove pjesme donijeli bolje i emotivnije nego na ušminkanim studijskim verzijama.

Nick Cave je cijelo vrijeme komunicirao s publikom, pogotovo s onom u prvim redovima, s kojima je bio u bliskom kontaktu. Sretnici koji su ga gledali iz blizine mogli su ga i dodirnuti, pa čak i grliti. Neki su gledatelji komentirali kako koncert australske rock legende imaju terapeutski učinak. Inače, u publici je bilo puno glazbenika, među kojima i svjetski poznata imena poput Griana Chattena, frontmena irske grupe Fontaines D.C., koja je nastupila prvog dana INMusic festivala.

Foto: Danijel Lijović

Uoči glavnog koncerta večeri, publiku je na glavnoj pozornici zagrijao britanski post punk trio White Lies koji su nešto više od sat vremena svirke, za kraj odsvirali jednu od svojih najpoznatijih pjesama "Bigger than us".

Domaći zagrebački bend Porto Morto unio je dozu optimizma izvodeći publici dobro poznate pjesme Vrijeme je za čilanje, Hodaj. Sedmeročlani bend u zabavnom i kostimiranom izdanju razveselio je publiku svojom mješavinom indie elektronike i art rocka.

Koncert malijskog dvojca Amadou & Mariam obogatio je program drugog dana festivala snažnim afričkim ritmovima, koje su izveli održavajući rasplesanu atmosferu u publici.

Festivalsku publiku tijekom dana su zagrijavali koncerti bendova Freaktion, Tus Nua i Rebel Star, Neon Wife, Šumski.

Trećeg, pretposljednjeg dana jubilarnog 15. izdanja festivala na Otoku hrvatske mladeži nastupaju američki alernativni metal bend Deftones, gipsy punk sastav Gogol Bordello, engleski rock duo Royal Blood i drugi.

VIDEO: Livaković i hrvatska Meghan Markle izrekli sudbonosno 'da'