Stanković oduševljen porukom koju je dobio nakon zadnje emisije: Kakav djed!

U nedjelju se Aleksandar Stanković prvi put nije pojavio u HRT-ovom studiju kako bi vodio svoju emisiju "Nedjeljom u 2" jer ga je u tome spriječio pozitivan test na koronu. Da je zaražen koronavirusom saznao je uoči same emisije i brzo je pala odluka kako će emisiju voditi putem Skypea iz svog doma, a njegov gost Albert Gajšak će biti u HRT-ovom studiju. Mladi poduzetnik Albert Gajšak koji već sa svoje 23. godine ima informatičko poduzeće s 30 zaposlenih oduševio je gledatelje svojim znanjem i vještinama i svime što je postigao već tako mlad. Albert ima tvrtku CircuitMess, što je u prijevodu spoj riječi elektroničko sklopovlje i nered, u emisiji je Albert rekao da mu je bio smiješan naziv kada je nazivao tvrtku sa 17 godina. Reakcije na ovu emisiju još uvijek pristižu u inbox Aleksandra Stankovića, a jednu od tih poruka je podijelio na Facebooku.

- KAKAV DJED! "Poštovani g.Stankoviću. Zadnja emisija u kojoj je gostovao Albert Gajšak mi je bila odlična! Možete li mi odgovoriti gdje bih mogao naći "kit" za izradu koji je prezentirao g.Gajšak gostujući u vašoj emisiji? Naime, ja sam jedan dida koji je unuka pratio od vrtića do polaska u školu, sada je u trećem razredu. Mi smo veliki dio vremena provodili u kojekakvim popravcima i slaganjima tako da je on u vrtiću kada se nešto pokvarilo od igračaka rekao "sa didom ćemo popraviti". Ta sklonost mu je ostala do sada, a ja bih volio nabaviti taj "kit" pa da možda stvorimo nekog novog Gajšaka jednog dana. Zamolba je neobična, ispričavam se, ali vrijedi pokušati. Zahvaljujem!" E.H. 18.10. Zagreb - prenio je Stanković poruku jednog djeda koja je oduševila njega, a u komentarima su to dali do znanja i gledatelji.

- Najbolja moguća reakcija na emisiju. Hvala vam što ste podijelili. Eto, manje politike u emisije, više ovakvih gostiju 🙂 Svi su na dobitku. Super deda! I moj Fran zahvaljujući Albertu ide na robotiku. Bravo za didu! - napisali su gledatelji.