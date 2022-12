Borba streaming servisa za domaće tržište, istražili smo koji su čiji aduti

Televizija je u 21. stoljeću otišla korak naprijed što se tiče sadržaja, ali i konzumiranja serija i filmova. Pojavom širokopojasnog interneta stigli su i streaming servisi, a gledatelji sada mogu sami odrediti što će i kada gledati. Hrvatska ide ukorak s Europom pa su, osim našeg Pickboxa, k nama stigli i oni najveći servisi poput Netflixa, HBO Maxa, Disneya, Amazon Primea, a od idućeg tjedna dobivamo i SkyShowtime. Stoga smo odlučili istražiti sve prednosti i nedostatke najvećih streaming servisa.

Netflix nudi pretplatu u tri različite cjeline, a svaka od njih ima svoje prednosti.

Osnovna (7,99 eura) – 1 zaslon na kojem se može gledati istovremeno, neograničeni broj filmova, serija i igara, 1 telefon, tablet na kojem je moguće preuzeti datoteku, nema sadržaja u HD ni ultra HD rezoluciji.

Standard (9,99 eura) – 2 zaslona na kojem se može gledati istovremeno, neograničeni broj filmova, serija i igara, 2 telefona, tableta na kojem je moguće preuzeti datoteku, sadržaj je u HD i ultra HD rezoluciji.

Premium (11,99 eura) – 4 zaslona na kojem se može gledati istovremeno, neograničeni broj filmova, serija i igara, 4 telefona, tableta na kojem je moguće preuzeti datoteku, sadržaj je u HD i ultra HD rezoluciji.

Hrvati, ali i brojni gledatelji širom svijeta mudro su se dosjetili pa su premium korisnici počeli dijeliti svoju šifru s ljudima s kojima nisu rodbinski povezani te tako dijele pretplatu. Netflix je prvo najavio da će krenuti s naplaćivanjem dodatnih računa, no nakon što su korisnici počeli odustajati od usluge, najavili su da će ta odluka “zasad pričekati”. Što se tiče sadržaja, Netflix za razliku od HBO-a ide na kvantitetu, a ne na kvalitetu, no i kod njega se mogu naći neke od najpoznatijih serija i filmova. Tu su filmski hitovi kao što su “Forrest Gump”, “Zelena milja”, “Klub boraca”, “Schindlerova lista”, “Jumanji” i “Obitelj Addams” te noviji filmovi “Greben spašenih”, “Dvojica papa”, “Nož u leđa”, “The Irishman”, ali i serije kao što su “Seinfeld”, “Kruna”, “Squid Game”, “Better Call Saul”, “Stranger Things”, “House Of Cards” i druge. Za razliku od Netflixa koji svojim dolaskom nije imao podršku za prijevod (tek ju je kasnije postupno uvodio), HBO Max odmah je imao prijevod. Njegova cijena je 6,99 eura mjesečno, a za razliku od Netflixa, moguće je odmah napraviti i godišnju pretplatu po cijeni od 54,99 eura.

HBO Max nudi i mogućnost kreiranja do pet profila, a za razliku od Netflixa, njih nije briga dijelite li lozinku s nekim drugim. HBO MAX nudi zaista odlične serije, bilo da se radi o klasicima kao što su “Obitelj Soprano”, “Bez oduševljenja, molim”, “U uredu” i “Žica” te onim novijim serijama poput “Sluškinjine priče”, “Ricka i Mortyja”, “Živih mrtvaca” ili “Bijelog lotosa”. Ako više volite filmove, razveselit će vas klasici kao što su “LA Povjerljivo”, “Matrix”, “Istjerivači duhova” ili “Spašavanje vojnika Ryana”, ali i noviji filmovi kao što su “Tenet”, “Batman”, “Elvis” i “Ne brini, draga”.

Disney plus dostupan je na našem tržištu od polovice lipnja, a najveći mu je nedostatak što ništa nije prevedeno na hrvatski jezik. Ako dobro razumijete engleski, uživat ćete u sadržaju, no vašoj će djeci teško biti pratiti sadržaj, što je šteta, jer upravo Disney + nudi najviše za djecu jer ima crtiće i filmove iz studija kao što su Disney, Pixar, Marvel i National Geographic. Njegova cijena na mjesečnoj razini je 7,99 eura te je isto tako moguće kreirati pretplatu na godišnjoj razini, a ona je 79,90 eura. Disney+ donosi mogućnost kreiranja do 7 profila na jednoj pretplati. Sav se sadržaj emitira u 4K UHD kvaliteti zvuka i slike. Katalog Disney plusa zaista je bogat, teško je i izdvojiti sve poznate serije i filmove. Tu su sve sezone “Simpsona”, “24”, “Kako sam upoznao vašu majku”, “Uvod u anatomiju”, “Dosjei X”, kompletni katalog Marvelovih filmova i serija, filmski hitovi kao što su “Umri muški”, Sam u kući” ili “Društvo mrtvih pjesnika” te novi filmovi – “Prey”, “Barbarian”, “Pinocchio”...

SkyShowtime kod nas i u još sedam europskih zemalja stiže 14. prosinca, a kako je Večernji list prvi otkrio, sav sadržaj bit će lokaliziran na hrvatski jezik, a cijena mjesečne pretplate je 5,99 eura. Sky Showtime moći će se gledati istodobno na tri TV prijamnika putem web-stranice: www.skyshowtime.com kao i putem aplikacije SkyShowtime na uređajima Apple iOS, tvOS, Android devices, Android TV, Google TV i LG TV. Korisnici na sedam tržišta srednje i istočne Europe dobit će pristup sjajnim televizijskim premijerama dugometražnih filmova iz studija Universal Pictures i Paramount Pictures, novim i ekskluzivnim igranim serijama, dječjim i obiteljskim sadržajima te legendarnim filmskim naslovima i sezonama serija iz studija Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount +, Showtime, Sky Studios i Peacock. Odmah su najavili puno klasika, ali i ovogodišnje kinohitove kao što su “Top Gun: Maverick”, “Jurassic World Dominion”, “Minions: The Rise of Gru”, “The Bad Guys”, “The Black Phone” i “The Northman”. Uživat ćemo i u novim serijama poput “The Offer”, “The Rising”, “Tulsa King”, “Vampire Academy” i “Yellowstone”.

Jedini domaći streaming servis Pickbox nudi najjeftiniju mjesečnu pretplatu od 29 kuna ili 3,85 eura, a nudi i polugodišnju pretplatu po cijeni od 162 kune (21,5 eura) i godišnju za 300 kuna (39,82 eura). Pickbox je poseban jer nudi najveći izbor europskih serija pa tu možete gledati britanske “Umorstva u Midsomeru”, “Poirot”, “Frostov pristup” ili “Shetland” i skandinavske “Ubojstvo”, “Licem u lice” i “Crne udovice”, ali i poznate američke serije “Momci s Madisona” i “Nashville”.

VIDEO Neki imaju kokoši, glumce, a drugi pak Ivana Pavla II.: Najviše tetovaža ima ipak Marko Livaja