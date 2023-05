Ryanair osvrnuo se na Let 3 i urnebesnom objavom nasmijao mnoge: 'Naši piloti na momačkoj'

Nakon šest godina Hrvatska je opet u finalu Eurovizije! Omogućili su nam to sinoć članovi grupe Let 3 koji su svojom pjesmom 'Mama ŠČ!' osvojili Europu. Hrvatska je prva doznala da ulazi u veliku završnicu Eurovizije, a odmah nakon prve polufinalne večeri počele su pljuštati reakcije na društvenim mrežama. Na naše predstavnike osvrnuo se i Ryanair, trenutno jedan od najvećih europskih niskotarifnih avioprijevoznika.

Oni su na svom Twitteru objavili fotografiju naših predstavnika na pozornici uz šaljiv opis. "Naši piloti kad planiraju momačku u listopadu", stoji u opisu slike na službenom profilu Ryanaira koja je izazvala brojne reakcije.

When our pilots plan a stag weekend in October #Eurovision2023 pic.twitter.com/mp2QIkEBve