Mrletova partnerica poznata je glazbenica, a Prljina supruga krije se od očiju javnosti

Eurovizija 2023.

Nezgoda na generalnoj probi Leta 3, Žak se poskliznuo i pao: 'Natukao sam leđa i razderao nogu'

Posljednje pripreme i probe za večerašnji spektakl odrađene su jučer i to pred publikom, a na onoj generalnoj probi našim predstavnicima dogodila se nezgoda. Naime, na pozornici se poskliznuo i pao na leđa Žanil Tataj Žak koji je za ovu prigodu pridruženi član Leta 3. No, čini se kako nije došlo do ozljede.