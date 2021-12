Gledatelji oštro po Božidaru: 'Jedan čovjek ogadi emisiju, u suštini mi ga je žao'

Jučer se u showu 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' kuhalo 75 minuta, a svaka osoba u timu napravila je svoje jelo, koje su potom poslužili odabranom članu tima. Uz to, svi su timovi trebali napraviti i jedno vegetarijansko jelo. Kuhalo se sa žarom jer danas emisiju napušta tim s najmanjim zbrojem bodova, a tim koji je napravio najbolje vegetarijansko jelo - osvojio je poklon-bon Spara i dva dodatna boda.

U timu Nesalomljivi nisu se mogli dogovoriti tko za koga kuha jer su i Ivan i Božidar željeli pripremiti jelo za Pažanina, no Lukrecia je odlučila oko toga ne praviti probleme pa su Ivan i ona promijenili želje. Špiček im je dao nekoliko savjeta za kuhanje, ali i za Božidara jer je za Lukreciju sve to bilo previše i rasplakala se. Špiček je zamolio Božidara da malo pomogne Lukreciji, no on je samo sarkastično ponavljao kako nema pojma jer je zadnji na tablici. No na kraju je kuhao s Ivanom!

Svima su se svidjeli okusi posluženih jela, a Pažanin je dodao da je puretina koju je pripremio Božidar - meka i topi se u ustima. Ipak, odlučio mu je dati bod manje zbog komunikacije prema žiriju, što je Božidara opet razljutilo: „Ne ocjenjuje se pričanje! Na takmičenju se ocjenjuju jela, a ponašanje nema veze.“

Gledatelji su bili iznimno oštri u komentarima prema Božidaru za sinoćnju emisiju.

"Postoje ti neki ljudi koji su agresivni bez razloga, puni gnjeva bez razloga i siju negativu bez razloga je ovaj čovjek je baš takav. U suštini mi ga je nekad i žao jer toliko nesretan i gnjevan biti vjerujem da nije lako", "Jedan čovjek ogadi emisiju .pa sad vi nastavite umjesto da mu se zahvalite..", "Ovo znači nema nigdje... Mislim da je ovo neki show o kuhanju..A ovi se ponašaju kao oficiri u vojsci, čuvari u zatvoru...Znaci njima kažeš svoje mišljenje i ? Nema te....", "Ne znam tko normalan ga je i pustio da sudjeluje u emisiji", pisali su pod objavom između ostalog.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

