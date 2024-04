Sreća u kraljevskoj obitelji! Na ljeto im stiže prinova

Stiže prinova u kraljevsku obitelj! Naime, jordanski prijestolonasljednik princ Husein (29) i njegova supruga, princeza Rajwa otkrili su kako očekuju dijete. Par koji je svadbeno veselje imao prije 10 mjeseci sada je otkrio da očekuju svoje prvo dijete, a to je i prvo unuče za kralja Abdullaha i kraljicu Raniju. Na X-u, bivšem Twitteru je tijekom današnjeg dana osvanula radosna obavijest: - Kraljevski Hašemitski sud sa zadovoljstvom objavljuje da Njihova Kraljevska Visočanstva prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II i princeza Rajwa Al Hussein očekuju svoje prvo dijete ovog ljeta. Kraljevski Hašemitski Sud čestita Njegovom Veličanstvu Hašemitskom Veličanstvu Kralju Abdullahu II Ibn Al Husseinu i Njenom Veličanstvu Kraljici Raniji Al Abdullah na ovom događaju i želi Njihovom Kraljevskom Visočanstvu dobro zdravlje i dobro potomstvo - otkrili su.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce that Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II and Princess Rajwa Al Hussein are expecting their first baby this summer



Details:https://t.co/BMO3YM9Tvt pic.twitter.com/BSOX40cSRH