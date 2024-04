Ida Prester šokirala: 'Vikalo se na mene jer sam dobila trudove za vrijeme utakmice'

Ovaj tjedan voditeljica Lana Gojak Bajt u podcastu „Mame kod Lane“ ugostila je hrvatsku pjevačicu, voditeljicu i ponosnu majku dvojice sinova Idu Prester. U ovoj epizodi saznajte sve o Idi – počevši od njenog odrastanja pa sve do ostvarenja u ulozi majke i supruge. Kako bolje započeti razgovor nego povratkom u djetinjstvo? Ida je otkrila kako za nju razdoblje tinejdžerstva baš i nije najomiljeniji pojam. „Napravila sam ogromnu grešku, nakrcala si puno previše aktivnosti“ – rekla je Ida te je potom objasnila kako upravo zbog tih obaveza nije imala vremena za igru, pa ju sada mora nadoknađivati prostorom za sebe. S obzirom na takvo iskustvo, Ida je odlučila kako nikada neće svojoj djeci napraviti pritisak da u nečemu moraju biti najbolji.

„Nisam puno razmišljala o majčinstvu, od mojih najbližih nitko nema djecu pa zbog toga nisam imala pritisak vršnjaka“ – ispričala je Ida kada su se dotaknule teme majčinstva. Objasnila je kako ju je u trudnoći zadesio osjećaj u kojem prvo možeš sve, a onda ništa. „Iscrpljena, ne znaš je li dan ili noć, to je ''after'' koji ne prolazi, svi imaju život osim tebe“ – prisjetila se emocija koje su ju tada prolazile uz koje je istovremeno dobivala mnoštvo savjeta što je bilo vrlo intenzivno za nju. Također je dodala kako često čita i trudi se, a uz to se i zapitkuje – „kako je moguće da svijet nije izmislio barem neki tečaj od 3 mjeseca, intenzivno“? I sama je rekla kako bi se odmah prijavila na takav tečaj.

Lana i Ida dotaknule su se i teme nasilja, točnije opstetricijskom nasilja kojem su obje imale priliku svjedočiti. „Vikalo se na mene jer sam dobila trudove za vrijeme utakmice Novaka Đokovića“ ispričala je Ida te je nadodala kako nije jedina koja je nažalost proživjela takvo iskustvo, kao ni jedina koja je priložila žalbu na spomenutog doktora.

Ida je već nakon mjesec dana od poroda odlučila zasukati rukave i vratiti se poslu, što joj, kako je naglasila, nije bilo nimalo lako, dapače vrlo teško. Ipak, i sama je shvatila „kada prođeš takve stvari u životu, očvrsneš malo pa ti je sve u životu lakše“. Odgajanjem sinova, Ida je shvatila koliko je u roditeljstvu važno biti uključen u život djece – „ti kao roditelj se moraš uvući u tu priču, sjetiš se kako je tebi bilo“. Uz to je objasnila i spoznaju da roditeljstvo otključava dobre ali i loše emocije kojih nismo ni svjesni. „Zanimljivo je ali ga ne bi preporučila svima, za nekoga je, za nekoga nije“ – istaknula je i nadodala – „challenging ali rewarding“.

