Nives Celzijus na vrućoj fotki pokazala novu tetovažu: 'Jeste li je upoznali?'

Pjevačica, spisateljica, influencerica i glumica Nives Celzijus često na društvenim mrežama dijeli neke detalje iz svog života te oduševljava svojim izgledom, a ovoga je puta pokazala novu tetovažu u vrućem izdanju. Naime, Nives je na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj se nalazi na krevetu te nosi samo bodi visokog izreza i tako istaknula svoj bujni dekolte, ali i novu tetovažu. Radi se o crnoj grani koju je tetovirala na boku. Za ovo fotkanje Nives je odabrala smeđi bodi, a kosu je blago uvila. - Jeste li upoznali moju novu tetovažu? - upitala je pratitelje u opisu te dobila brojne komplimente. "Savršena si", "Lijepa", pisali su joj.

I ova fotografija, kao i proteklih nekoliko nastala je u Njemačkoj,a proteklog vikenda, Celzijus je otkrila što radi u ovoj zemlji. Tada je na Instagramu podijelila koju je modnu kombinaciju odabrala za proslavu prijateljičinog rođendana. Riječ je o uskoj ružičastoj haljini koja ističe njezine adute. Celzijus se snimila na zadnjem sjedištu automobila uz pjesmu Dua Lipe "Houdini" na kojemu, osim zgodnog izgleda i odabira modne kombinacije, pokazuje svoju prekrasnu kosu i make up. Celzijus je oči i boju usana uskladila s haljinom, a sudeći po fotografijama na njezinoj priči na Instagramu izgleda da se na rođendanu dobro zabavila.

Podsjetimo, nedavno je pozirala u kupaćem kostimu, bez šminke i s osmijehom na licu. - To sam samo ja... - napisala je u opisu fotografije, a pratitelji su joj se javili u komentarima. - "Prirodna i svoja, to si ti", "Kako mi uljepša dan i odmah ti uzvraćam osmijeh", "Takvu te najviše volimo" - samo su neki od komentara pratitelja Nives Celzijus. U nastavku objave koristila je razne hashtagove, među kojima je dala do znanja da ne koristi filter, šminku, Photoshop pa ni botox. - Samo prirodno - zaključila je na kraju.

Nives se nedavno javljala pratiteljima na društvenim mrežama iz Švicarske, a sada je otkrila i da namjerava napraviti tetovažu na nozi. Prvi korak je već napravila, tattoo majstor je izmjerio tetovažu i krenuo crtati, a ona je cijeli proces pokazala u snimci na Instagramu. Pratiteljima su za oko zapele i njezine gaćice tigrastog uzorka. "A što vi radite danas?", pitala je svoje pratitelje.

Inače, prije toga objavila je i jednu snimku koja za nju nije tipična. Naime, na snimci koju je objavila na svom Instagramu vidi se kako prvo jede u restoranu na senzualan način, a odmah nakon pokazala je kako jede kući u svom ogrtaču i ručnikom na glavi, na malo manje senzualan način. - Ne, ne pecam pažnju. Jednostavno sam tako senzualna u svim prilikama - napisala je pored snimke.

VIDEO Jole o putovanju u Dubai