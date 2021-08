Splitska vampirica u show 'Zadruga' će pjevati Oliverove pjesme i nositi Hajdukov dres

Olja Einfalt, koja se u RTL-ovom showu "Večera za 5" predstavljala i kao vampirica iz Splita uskoro će ući u novi reality show koji se snima u Beogradu, a riječ je o popularnom showu "Zadruga". Iako je imala manjih problema oko odlaska u Beograd prije nekoliko dana to je nije zaustavilo i uskoro ćemo ju gledati u petoj sezoni ovog showa. Kreativna Olja kreira svoj nakit i ima trgovinu odjećom te se nada kako će joj pojavljivanje u ovom showu biti dobra prilika za promociju.

- Ulazak u Zadrugu mi se čini kao dobra prilika za predstavljanje na balkanskom tržištu, da pokažem svoj umjetnički rad, dizajn i nakit. Želja mi je promovirati sebe kao i i Hrvatsku. Volim izazove i spremna sam pokazati drugo lice showa, ono zabavno. Užasavaju me svađe i agresija tamo što sam i rekla produkciji. Ako uđem govorit ću splitski, stalno ću pjevati Olivera i nositi Hajdukov dres - rekla je Olja za Slobodnu Dalmaciju.

Kada je odlučila postati vampirica objasnila je zašto je to napravila.

- Naime, okolina me stalno sputavala i upućivala na moje godine i pojedine obrasce ponašanja koji idu ili ne idu u skladu s mojim godinama. Odlučila sam stati na kraj tome i postati vampirica. Ugrizao me vampir, rođena sam u 14. stoljeću i živjet ću vječno! To je poruka kako su godine samo broj i da se ne trebamo stavljati u okvire koje nam društvo nameće u određenim godinama. Osim toga, ta uloga ima i drugo značenje – mi smo društvo vampira! – veli Olja.

