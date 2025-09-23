Spektakl u Lisinskom: Julijana Vincan i Dino Jelusić oduševili Zagreb izvedbama hitova Tine Turner

Koncert "Simply The Best Rock Symphony – Symphonic Hommage to Tina Turner" večeras je pretvorio zagrebačku Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog u epicentar energije i emocija. Simply The Best Rock Symphony koncertna je posveta istinskoj glazbenoj ikoni Tini Turner, jednoj od najpopularnijih i najuspješnijih rock-pjevačica svih vremena koja je prodala gotovo 200 milijuna albuma i osvojila čak 8 Grammyja.Nakon nekoliko europskih gradova ovaj spektakl večeras je prvi put stigao i u Zagreb. Julijana Vincan, poznata beogradska pjevačica i producentica, doslovno je utjelovila Tinu Turner – od prvih stihova do posljednjeg bisa.

Njezina interpretacija bila je puno više od pukog imitatorskog nastupa. Besprijekorno je prenijela Tininu snagu, žestinu vokala i onaj specifičan scenski "vatromet" zbog kojeg je Turner prerasla status glazbene ikone.

U skladu s originalnim Tininim koncertima, tijekom večeri mijenjala je nekoliko različitih kostima i prepoznatljivih perika, dosljedno evocirajući vizualne i energetske prepoznatljivosti kraljice rocka – od čuvene čupave frizure do eksplozivnih scena s replikama najpoznatijih stajlinga. Kostimi inspirirani Tinom Turner, izrađeni kao replike originalnih outfita, dali su cijelom nastupu dodatni sloj vjerodostojnosti i glamura. Posebnu pozornost privukla je izvrsno napravljena Tinina perika, čime je Julijana dodatno zaokružila transformaciju u zvjezdanu rock heroinu. Simfonijski aranžmani su u kombinaciji s moćnim vokalom i scenskim pokretom dali prepoznatljiv "stadionski" osjećaj u samom srcu Lisinskog.

Koncert je otvoren hitom "Goldeneye", iz istoimenog James Bond filma. Julijana se poput dive pojavila na vrhu dvorane i pjevajući došla do pozornice na kojoj je čekao fenomenalni orkestar uz ravnanje dirigenta Mikice Jevtića i prateći vokali Milica, Anđela i Dunja. Zatim se obratila publici na engleskom i poput legendarne Tine rasplesala dvoranu. Uslijedila je "I Wanna Take You Higher", pjesma iz 1970. koju je Tina pjevala s pokojnim Ikeom, te "River Deep Mountain High". Nakon što je izvedena "Acid Queen", uslijedila je i prva laganica "Private Dancer". Bila je to i prva pjesma koju je publika oduševljenim pljeskom pozdravila od samog početka. Dino Jelusić, međunarodno priznat rock glazbenik poznat po suradnjama s legendarnim bendovima poput Whitesnake i Trans-Siberian Orchestra, svojim je moćnim glasom i scenskom karizmom dodatno podigao atmosferu koncerta.

Na pozornici s Julijanom izveo je hitove koje je Tina Turner pjevala u duetima s velikim zvijezdama poput Roda Stewarta i Bryana Adamsa, a prvi duet kojeg je otpjevao bila je emotivna "Cose Della Vita", hit Tine Turner i Erosa Ramazzottija. Teško je i pobrojati sve hitove koje smo čuli tijekom večeri. Tina Turner imala ih je na desetke, stoga je vjerojatno i bila slatka briga odlučiti što će se sve naći na repertoaru tijekom dvosatnog programa. Redale su se " I Don't Wanna Lose You", "We Don't Need Another Hero" i "What's Love Got To Do With It", koju je i publika zborski pjevala. Rasplesale su nas i pjesme "Steamy Windows", "Disco Inferno", no vrhunac večeri bio je na prvim taktovima pjesme "The Best", koja je publiku digla na noge, a nakon toga i eksplozivna "Proud Mary" za sam kraj koncerta. Uslijedio je i prvi bis na kojem je Julijana, odnosno Tina, izvela i "Nutbush City Limits", a na drugom još jednom refren "Proud Mary".

Kraljica Tina umrla je prije dvije godine, no večeras smo na pozornici Lisinskog imali dojam kao da je ponovno s nama. Nije bilo lako pjevati tako suvereno, a da ne izgleda kao imitacija. Kako je publika bila oduševljena glavnom zvijezdom, tako je i ona njima. - Već sam nastupala u Lisinskom, no ovo je bila večer za pamćenje. Hvala zagrebačkoj publici, definitivno ćemo se vratiti, kazala nam je Julijana Vincan i dodala kako joj je posebno drago da je u gledalištu bilo ljudi svih generacija. - Jedan od naših ciljeva je da Tinine pjesme približimo mlađim generacijama, ali i da populariziramo i neke pjesme koje ljudi možda ne znaju. Moram kazati kako mi je posebno bila čast nastupati uz Dinu Jelusića. Čuti njegovu izvedbu Erosa u rock verziji bio je poseban doživljaj, zaključila je Julijana Vincan.