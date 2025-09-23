FOTO Simply The Best Rock Symphony u Zagrebu podsjetio na legendarnu Tinu Turner

Simply The Best Rock Symphony koncertna je posveta istinskoj glazbenoj ikoni Tini Turner, jednoj od najpopularnijih i najuspješnijih rock-pjevačica svih vremena koja je prodala gotovo 200 milijuna albuma i osvojila čak 8 Grammyja. Nakon nekoliko europskih gradova ovaj spektakl večeras je prvi put stigao i u Zagreb.
Njezina interpretacija bila je puno više od pukog imitatorskog nastupa. Besprijekorno je prenijela Tininu snagu, žestinu vokala i onaj specifičan scenski “vatromet” zbog kojeg je Turner prerasla status glazbene ikone. U skladu s originalnim Tininim koncertima, tijekom večeri mijenjala je desetak različitih kostima i prepoznatljivih perika, dosljedno evocirajući vizualne i energetske prepoznatljivosti kraljice rocka – od čuvene čupave frizure do eksplozivnih scena s replikama najpoznatijih stajlinga.
Kostimi inspirirani Tinom Turner, izrađeni kao replike originalnih outfita, dali su cijelom nastupu dodatni sloj vjerodostojnosti i glamura. Posebnu pozornost privukla je izvrsno napravljena Tinina perika, čime je Julijana dodatno zaokružila transformaciju u zvjezdanu rock heroinu. Simfonijski aranžmani su u kombinaciji s moćnim vokalom i scenskim pokretom dali prepoznatljiv “stadionski” osjećaj u samom srcu Lisinskog.
Dino Jelusić, međunarodno priznat rock glazbenik poznat po suradnjama s legendarnim bendovima poput Whitesnake i Trans-Siberian Orchestra, svojim je moćnim glasom i scenskom karizmom dodatno podigao atmosferu koncerta. Na pozornici s Julijanom izveo je hitove koje je Tina Turner pjevala u duetima s velikim zvijezdama poput Erosa Ramazzottija, Roda Stewarta i Bryana Adamsa.
