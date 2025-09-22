Jelusick predstavlja žestoki album "Apolitical Ecstasy" uoči spektakla u Zagrebu

Bend Jelusick objavio je "Apolitical Ecstasy" – svoj drugi, željno iščekivani studijski album, koji će uživo premijerno predstaviti u subotu, 11. listopada 2025., u zagrebačkom klubu Boogaloo. Apolitical Ecstasy nasljednik je hvaljenog debitantskog izdanja "Follow the Blind Man", dobitnika Porina za Najbolji rock album, a donosi značajan autorski i produkcijski iskorak.



„Na novom albumu odlučili smo se za drugačiji pristup produkciji – sve je malo 'napumpanije' i zvukovno zaokruženije. Album je raznolik i koncipiran više kao cjelina nego kao zbirka singlova. Tematski i žanrovski širi je od svega što smo dosad radili – proteže se od društvenih do ljubavnih tema. Htjeli smo napraviti materijal koji se sluša od početka do kraja, kao jedno zaokruženo iskustvo. Inspiraciju smo crpili iz svakodnevnih situacija, ali i iz glazbe koja nas je oblikovala kroz godine.”, o albumu je ispričao Dino Jelusić.

Bend Jelusick (Dino Jelusić/ vokal, klavijature, Ivan Keller/ gitara, Luka Brodarić /bas i Mario Lepoglavec /bubnjevi) uoči objave albuma održao je niz nastupa diljem Europe, a ovog ljeta zabilježili su i prodor na azijsko tržište — nastupivši u Seulu i na jednom od najvećih južnokorejskih rock festivala, Jeonju Ultimate Music Festivalu, čime su dodatno učvrstili svoj status jednog od najznačajnijih domaćih glazbenih "izvoznih proizvoda".

Koncertna promocija albuma održat će se u subotu, 11. listopada, u klubu Boogaloo, a Jelusick se u Zagreb vraća nakon prošlogodišnjeg trijumfa u rasprodanoj Tvornici kulture. Publiku očekuje žestoka i vatrena atmosfera po kojoj su njihovi nastupi već dobro poznati. "Obožavamo svirati u Zagrebu i jedva čekamo Boogaloo! Posebno smo sretni jer ćemo na tom koncertu prvi put uživo izvesti pjesme s novog albuma. Vidimo se 11.10.!", poručio je Dino. Ulaznice su dostupne na Entrio.hr, a "Apolitical Ecstasy" možete slušati na svim streaming servisima. Fizičko izdanje albuma stiže sljedeći tjedan u Aquarius Music Shop i glazbene trgovine diljem Hrvatske. U Zagrebu će uoči koncertne promocije biti organizirano i druženje s obožavateljima uz potpisivanje ploča i CD-a. Za sve novosti pratite službene stranice benda.

POPIS PJESAMA:

Jaws Of Life

Power To The People

Hangman

Seasons

What The Hell Is Goin’ On

Groove Central

Fool In Rain

How Many Times

Torn

Apolitical Ecstasy