USKORO U KLUBU BOOGALOO

Jelusick predstavlja žestoki album "Apolitical Ecstasy" uoči spektakla u Zagrebu

Jelusick
Foto: Matea Marušić
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 18:07

Koncertna promocija albuma održat će se u subotu, 11. listopada, u klubu Boogaloo, a Jelusick se u Zagreb vraća nakon prošlogodišnjeg trijumfa u rasprodanoj Tvornici kulture. Publiku očekuje žestoka i vatrena atmosfera po kojoj su njihovi nastupi već dobro poznati

Bend Jelusick objavio je "Apolitical Ecstasy" – svoj drugi, željno iščekivani studijski album, koji će uživo premijerno predstaviti u subotu, 11. listopada 2025., u zagrebačkom klubu Boogaloo. Apolitical Ecstasy nasljednik je hvaljenog debitantskog izdanja "Follow the Blind Man", dobitnika Porina za Najbolji rock album, a donosi značajan autorski i produkcijski iskorak.
 
„Na novom albumu odlučili smo se za drugačiji pristup produkciji – sve je malo 'napumpanije' i zvukovno zaokruženije. Album je raznolik i koncipiran više kao cjelina nego kao zbirka singlova. Tematski i žanrovski širi je od svega što smo dosad radili – proteže se od društvenih do ljubavnih tema. Htjeli smo napraviti materijal koji se sluša od početka do kraja, kao jedno zaokruženo iskustvo. Inspiraciju smo crpili iz svakodnevnih situacija, ali i iz glazbe koja nas je oblikovala kroz godine.”, o albumu je ispričao Dino Jelusić.
Bend Jelusick (Dino Jelusić/ vokal, klavijature, Ivan Keller/ gitara, Luka Brodarić /bas i Mario Lepoglavec /bubnjevi) uoči objave albuma održao je niz nastupa diljem Europe, a ovog ljeta zabilježili su i prodor na azijsko tržište — nastupivši u Seulu i na jednom od najvećih južnokorejskih rock festivala, Jeonju Ultimate Music Festivalu, čime su dodatno učvrstili svoj status jednog od najznačajnijih domaćih glazbenih "izvoznih proizvoda".

FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli
Jelusick
1/42

 Koncertna promocija albuma održat će se u subotu, 11. listopada, u klubu Boogaloo, a Jelusick se u Zagreb vraća nakon prošlogodišnjeg trijumfa u rasprodanoj Tvornici kulture. Publiku očekuje žestoka i vatrena atmosfera po kojoj su njihovi nastupi već dobro poznati. "Obožavamo svirati u Zagrebu i jedva čekamo Boogaloo! Posebno smo sretni jer ćemo na tom koncertu prvi put uživo izvesti pjesme s novog albuma. Vidimo se 11.10.!", poručio je Dino. Ulaznice su dostupne na Entrio.hr, a "Apolitical Ecstasy" možete slušati na svim streaming servisima. Fizičko izdanje albuma stiže sljedeći tjedan u Aquarius Music Shop i glazbene trgovine diljem Hrvatske. U Zagrebu će uoči koncertne promocije biti organizirano i druženje s obožavateljima uz potpisivanje ploča i CD-a. Za sve novosti pratite službene stranice benda.

POPIS PJESAMA:

Jaws Of Life
Power To The People
Hangman
Seasons
What The Hell Is Goin’ On
Groove Central
Fool In Rain
How Many Times
Torn
Apolitical Ecstasy
