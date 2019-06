Snoop Dogg uvrijedio slavnog nogometaša, fanovi u nevjerici, a ovaj mu nije ostao dužan

U nastavku online rasprave repera Snoop Dogga i legende nogometa Paula Gascoignea, potonji je poprilično zaoštrio ton obraćanja i nazvao Snoopa pogrdnim nadimkom.

- Dobro jutro, Snoop Dogg, digni gu*** iz kreveta, vrijeme je za šetnju, vau vau, ti ružna pi*do. Voli te Gazza - napisao je ljuti Paul na svom Twitteru i priložio fotografiju crnog psa s pletenicama nalik onima koje nosi Snoop Dogg.

Morning ⁦@SnoopDogg⁩ get your lazy arse out of bed it’s walkies time woof woof you ugly twat LOVE GAZZA xxx pic.twitter.com/UoXBnylulX