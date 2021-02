Snježana Mehun pokazala luksuznu vilu na Maldivima: Franz je zaključio da jacuzzi imamo i u Zagrebu

Snježana Mehun, modna dizajnerica i poduzetnica nedavno se zaručila na Maldivima, te još uvijek tamo uživa sa svojim zaručnikom, Franzom Schillingerom.

Snježana već neko vrijeme objavljje fotke s odmora, te je tamo često u badiću, a mnogi komentiraju kako odlično izgleda. Ovaj put je pokazala dio luksuzne vile u kojoj se odmara, ali i šaljivu fotku zaručnika koji ju ne ispušta iz vida.

- Je li vam ipak bolja ova kada u sredini vile? Ne, nisam sama na fotografiji, pogledajte dobro drugu fotografiju. On je tu stalno. Franz je zaključio da to imamo u Zagrebu iako su mi se svi čudili na čelu s arhitektom što stavljam jacuzzi nasred kuće? - stoji uz dizjaneričinu seriju fotografija na kojima pokazuje kadu u sredini vile.

Prošle nam je godine otkrila kako je došlo do sudbonosnog poznanstva. – Upoznali smo se preko zajedničkog poslovnog partnera. Iako svi samci traže partnere po barovima i klubovima, na kraju je mala vjerojatnost da na takvom mjestu upoznate kvalitetnu osobu – prisjetila se Mehun koja smatra da se kroz posao može bolje upoznati osobu i razviti dobar odnos.

– Kasnije mi je priznao da je odmah razvio strategiju kako da me” upeca” – iskrena je bila dizajnerica i pomalo iznenađena. – Uopće nisam to tako doživjela. Prva reakcija je bila tipično muška – oduševljenje, komplimentiranje, ali onda je jednostavno stao s time i ponašao se čak sedam mjeseci skroz poslovno. Bili smo poslovni partneri i prijatelji sedam mjeseci prije nego što smo započeli vezu, bio je posve drugačiji – rekla nam je Snježana i dodaje da su njezini prijatelji za njega od početka govorili da je pravi gospodin – dodaje čašu, izmiče stolac… Pripisali su to sredini iz koje on dolazi, a ona smatra da je stvar u nečem drugom. – Realno, to radi i moj sin i stvar je odgoja – objasnila je tada, a dodaje i kako se njezin sin Dino odlično slaže s Franzom.

– Od početka me podržavao u svemu što radim, isticao i bio ponosan pred svima, svojim poslovnim partnerima, obitelji, objavljivao na svojim društvenim mrežama moje slike potpuno nesebično i ponosno. To me oduševilo. Nije imao potrebu natjecati se sa mnom ni minorizirati me kao osobu koja radi i stvara, a s time sam se, nažalost, sretala u životu, kao i mnoge druge žene – rekla nam je Mehun.