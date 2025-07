Slučaj Nikoline Pišek na splitskom sudu se komplicira, sutkinja koja vodi slučaj je suspendirana

Na prijedlog predsjednika splitskog Općinskog suda, Državno sudbeno vijeće je na svojoj pretposljednjoj sjednici donijelo odluku o tromjesečnoj suspenziji sutkinje Kaznenog odjela suda u Splitu, i to zbog kaznenog postupka kojeg protiv nje vodi Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku. Nedavno je, naime, sud u Šibeniku potvrdio optužnicu za kaznena djela prijetnje na štetu bivšeg supruga te povrede prava djeteta. Za prvo kazneno djelo može se izreći kazna zatvora do tri godine, a za drugo do pet godina zatvora, prenosi Dalmatinski portal.

Za očekivati je da će privremeno udaljenje trajati do okončanja kaznenog postupka pa se pretpostavlja da će se predmeti optužene sutkinje rasporediti u rad njezinim kolegama. Konačan ishod svega ovisit će, dakako, o odluci sud(ov)a koji će postupati u ovom kaznenom predmetu protiv sutkinje iz Splita. Jedan od onih kojem će suđenje morati započeti ispočetka je i slovenski poduzetnik Rok Gale kojem je suspendirana sutkinja sudila zbog krađe vrijednih predmeta u vlasništvu voditeljice Nikoline Pišek i njenog pokojnog supruga Vidoja. Današnje ročište je otkazano nakon što je DSV donio rješenje o privremenom udaljenju s dužnosti.

Podsjetimo, prema optužnici, Gale je u noći s 30. na 31. srpnja 2020. godine iskoristio situaciju dok su bračni par Ristović i njihova djeca bili odsutni iz vile za odmor, koju su unajmili za razdoblje od 19. srpnja do 1. kolovoza, pa je neovlašteno ušao u vilu. Plijen koji je navodno odnio bio je više nego obilat: u optužnici se navodi najmanje 63 tisuće eura u gotovini, muški sat Cvstos, vrijedan 18 tisuća eura, zlatni muški sat Pierre Kunz, vrijedan 25 tisuća eura, sat Rolex Sky Dweler Rose Gold, vrijedan 35 tisuća eura, narukvicu Cartier Love s brilijantima, vrijednu više od 40 tisuća eura, ženski prsten Cartier Panthere, koji vrijedi 24 tisuće eura, i ženski prsten Chopard, vrijedan čak 65 tisuća eura. Posljednja rasprava održana je krajem listopada prošle godine. Posebno je zanimljivo bilo na samom početku, kada je odvjetnik Dragan Mijoč koji brani Galu, podnio sudu vrlo zanimljiv dokazni prijedlog. - Predlažem da se od strane navodno oštećene zatraži carinska potvrda o unosu vrijednih stvari iz srpnja 2020. godine. Naime, svaki stranac pri ulasku u RH iz država koje nisu u EU mora prijaviti svu vrijednu imovinu i za to se dobije potvrda. Tražim od navodno oštećene ili Carinske uprave da odgovore da li je u srpnju 2020. godine Vidoje Ristović prijavio unos bilo kakvih vrijednih stvari, a što bi svakako bile stvari iz optužnog akta - konkretan je bio odvjetnik Mijoč.

Inače, svjedok obrane je i Vidojev otac Viktor Ristović zvani Miša Grof, dao je izjave medijima kako smatra da je cijelo ovaj slučaj ‘namješten‘, da nikakve dragocjenosti nisu ni ukradene. Zbog toga se očekivao njegov dolazak na splitski sud (lošeg je zdravlja pa je taj dio upitan), a u međuvremenu je obrana ovjerila njegova saznanja u tom smjeru kod javnog bilježnika u Beogradu gdje Miša Grof živi.