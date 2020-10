Slučaj koji je šokirao mnoge: Nestalu manekenku pronašli dezorijentiranu u Brazilu

Manekenka Eloisa Pinto Fontes ima samo 26 godina, a njezin slučaj sada je šokirao mnoge. Krasila je naslovnice magazina Elle i Grazia Glamour te bila zaštitno lice kampanje Dolce & Gabbane, no onda je prošle godine u New Yorku jednostavno nestala.

Nitko nije znao ništa o njoj dok nije prije par dana, 6. listopada, pronađena kako dezorijentirana luta ulicama Rio de Janeira, piše Daily Mail.

Kako pišu lokalni mediji, bila je potpuno dezorijentirana, a policija ju je našla nakon dojave da po faveli danima hoda nepoznata žena. Kad su pogledali u ruksak koji je imala uz sebe, pronašli su dokumente i ugovore sa stranim modnim agencijama i preporuke internacionalnih fotografa. Manekenka je trenutno u bolnici.

Posljednji put je viđena lani u New Yorku, gradu u kojem je živjela i radila. No, zanimljivo je da joj to nije prvi nestanak. Prošle godine nitko pet dana nije znao gdje je, no pronađena je tridesetak kilometara od Manhattana.

Fontes je od 2014. do 2016. bila udana za 38-godišnjeg rusko-rumunjskog manekena Andrea Birleanua, koji se proslavio u jednom TV showu, no došao je na loš glas zbog nasilnog ponašanja. Par ima sedmogodišnju kćer, nad kojom skrbništvo ima Birleanu.