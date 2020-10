Mama Marka Grubnića privukla pažnju u uskoj haljini: Za naslovnicu Voguea

Stilist Marko Grubnić zadužen je za stil članica žirija "Tvoje lice zvuči poznato" Indire Levak i Nives Celzijus, a zadužen je i za look voditeljice ovog showa i svoje dugogodišnje prijateljice Maje Šuput, ali stilist pomaže i svojoj mami Branki u odabiru modnih kombinacija kojima ova 61-godišnjakinja oduševljava njegove pratitelje na Instagramu koji uvijek hvale njezin mladoliki izgled i modni stiil. Nova kombinacija kojom je mama Branka oduševila je haljina cvjetnog uzorka. - Ništa se ne može usporediti s ljubavi majke i sina - napisao je Marko uz fotografiju na kojoj pozira s mamom Brankom.

Obožavatelji su poručili kako mu mama može pozirati na naslovnici Voguea i pohvalili su maminu ljepotu i mladolikost. U intervju koji je nedavno dala za 24 sata Branka Grubnić osvrnula se na to kako njezine kolegice u državnoj firmi u kojoj radi komentiraju njezin modni izričaj.

- Kolegice su s godinama uglavnom već navikle na moj stil, ali povremeno reagiraju na neku zanimljivu kombinaciju. Dio njih mi se divi što sam u ovim godinama na tako visokim štiklama i govore mi kako one to ne bi mogle, a mlađe su. Odgovorim im samo kako je to stvar navike, volje i želje. Na neke kolegice pak djelujem tako da si kažu - ako može ona, mogu i ja. A ima, nasreću u jednini, onih koje bi to isto htjele, ali ne mogu, pa su malo ‘zločeste’. Kao i na svakom poslu, u svakom okruženju, moda je glavna sporedna stvar na svijetu. Kao nije nam važna, a ustvari svi primjećujemo sve. Svojega Marka sam učila da odijelo nikako ne čini čovjeka, ali puno o njemu govori.