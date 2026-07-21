Rasprodani Peristil čeka 4 Tenora: Split će s njima proslaviti njihovih 10 godina glazbe, emocije i prijateljstva

Peristil će 29. srpnja ugostiti rasprodan koncerta 4 Tenora u sklopu Splitskog ljeta. Nastupu u gradu koji im budi brojne uspomene vesele se svi, a posebno Marko Pecotić i Vladimir Garić kojima je ovo prilika proslaviti jubilarnih 10 godina rada 4 Tenora u svom gradu. Jubilarna ljetna turneja uz Split svoje stanice ima u Korčuli, Imotskom i završava na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku za koju je ostala tek još pokoja ulaznica.

"Kada smo shvatili da ćemo povodom naše desete obljetnice nastupiti na Peristilu, bio sam presretan. Koncert iz Lisinskog, koji je naišao na sjajne reakcije publike, preselili smo u moj rodni Split, i to na najbolju moguću pozornicu. Posebno nas raduje što su ulaznice rasprodane, što je najljepša potvrda svega što smo gradili proteklih deset godina", poručio je Marko Pecotić.

Nakon tri rasprodana koncerta u Lisinskom, i sjajnih koncerata u Rijeci, Dubrovniku i ostatku Hrvatske, nastup u sklopu Splitskog ljeta za 4 Tenora predstavlja posebno priznanje, ali i jedan od posebnih trenutaka njihove jubilarne godine. Tenori se slažu da je Split grad kojem se uvijek rado vraćaju, a Peristil jedna od najposebnijih pozornica u Hrvatskoj, mjesto na kojem je jednako zadovoljstvo stati pred publiku kao i biti među onima koji upijaju glazbu iz gledališta.

"Peristil svojim ambijentom, vizurom i povijesnom važnošću iziskuje posebne pripreme i koncentraciju prije nastupa", kaže Vladimir Garić, kojemu ta pozornica budi i posebne uspomene: "Ondje sam imao priliku pjevati glavnu tenorsku ulogu u operi Nabucco pod ravnanjem maestra Nikše Bareze. Sjećam se ljetne vrućine, zahtjevnih kostima, ali prije svega atmosfere koju pruža taj plemeniti prostor, ona jednostavno ostavlja bez daha." Split i Đani Stipaničev veže uz brojne lijepe uspomene, a posebno pamti izvedbu mjuzikla Jesus Christ Superstar na Prokurativama.

"Predstava je zvučala toliko dobro da je pokojni Zdenko Runjić bio uvjeren kako je riječ o playbacku. To mi je jedan od najljepših komplimenata koje sam ikad dobio", otkriva Đani i dodaje, "Vjerujem da ćemo i na nadolazećem koncertu na Peristilu splitskoj publici priuštiti večer takve vrhunske glazbe i atmosfere za pamćenje". Publiku očekuje repertoar kojim su 4 Tenora obilježila deset godina zajedničkog djelovanja, od opernih arija i talijanskih kancona do domaćih evergreena i pjesama koje su obilježile njihov koncertni put.

"Ovih deset godina prošlo je brže nego što smo mogli zamisliti. Svaki koncert nosi neku svoju priču, ali zajedničko im je jedno, odlična publika i atmosfera. Zato jedva čekamo ponovno se družiti ovog ljeta. Vjerujemo da ćemo zajedno stvoriti još mnogo uspomena koje ćemo pamtiti jednako kao i onu prvu, kišnu večer prije deset godina", poručuju Tenori uz poziv, "Pratite lokacije i datume, bit će toga još. Vidimo se na nekom od koncerata!" Uz rasprodani Peristila 29. srpnja, turneja ima svoju postaju i u Korčuli 28. srpnja, Imotskom 3. kolovoza, uz veliko ljetno finale na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku 27. kolovoza, za koju je ostalo još svega nekoliko ulaznica.