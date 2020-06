Slijepa djevojka postaje glavni svjedok ubojstva prijatelja

Ovaj se autor, vjerujemo i drugi, još sjeća, opet po mišljenju ovog autora, jednog od boljih lmova Ala Pacina, “Mirisa žene”. U tom lmu veliki glumac glumi umirovljenog pukovnika koji je izgubio vid s čime se teško nosi, što je prirodno, ali nije zbog toga izgubio ambiciju da i dalje uzme od života što god može. I ispostavlja se kako to nije malo te on može ponuditi mladiću unajmljenom da mu pomaže daleko više nego što je do tog trenutka od bilo koga dobio. Jasno, gubitak vida nenadoknadiv je gubitak koji ne želimo ni najgorem neprijatelju. No, ipak se s vremena na vrijeme pojavi ambicija na televiziji ili na lmu da se istraži takav jedan život. I tako imamo “Slijepu pravdu” s Rutgerom Hauerom, jedan od lmova s kojima smo odrastali krajem 80-ih, ili “Knjigu iskupljenja” s Denzelom Washingtonom od prije deset godina koji je možda malo podcijenjen. Ondje je nedostatak vida čak vješto uklopljen u rasplet radnje lma. I u jednom i u drugom slučaju, pogotovo kod “Mirisa žene” , pokušava se dati nekakav odgovor na pitanje kako izgleda život bez osjetila vida, je li ljudska narav dovoljno jaka da prevlada i tu nedaću.

“U mraku” nova je serija koju možete pratiti na Pickbox NOW tema je također nedostatak vida, i još jednom se scenarij bavi životom osobe koja je tim gubitkom pogođena. No, ovdje to nije u nekom distopijskom okruženju, nema ni borilačkih vještina, glavni lik nije ratni veteran. Riječ je o jednoj običnoj djevojci, Murphy, sa svim vrlinama i manama svake druge obične osobe. Čini se kako Murphy svoj teški nedostatak pokušava podnijeti, kompenzirati, već kako priču doživite, na prilično ljudski način. Voli piti i voli seks. Ovo drugo bez ikakvih repova, a ovo prvo koliko joj je se, zapravo, hoće. Stvar, međutim, postaje još kompliciranija kada ona postane jedinim svjedokom ubojstva jednog od svoje dvoje jedinih prijatelja koje ima u životu, Tysona. Crni tinejdžer živi od dilanja, nalazi se s Murphy svakog dana u obližnjoj uličici. Sve dok ga jednog dana ne pronađe mr tvog. Cimerica Jess drugi je njezin prijatelj, osoba s dovoljno živaca da izdrži njezine nepodopštine. I jasno, odjednom se pojavljuje Tysonov rođak za koga je radio, a ona sama ne može se osloboditi ambicije da pronađe Tysonova ubojicu. Sve to djeluje vrlo dinamično, serija ni u jednom trenutku ne opterećuje gledatelja Murphyinim nedostatkom, ne traži se od nas neko suosjećanje, već nas vrlo brzim koracima dovodi do toga da počnemo za Murphy navijati, i da riješi ubojstvo za sebe važne osobe, ali i da uspostavi neki bolji život. Autorica je serije Corinne Kingsbury koja je svojedobno radila s Aaronom Sorkinom na i u nas dosta komentiranoj seriji “Uredništvo”. Bila je jedan od pisaca i konzultantica, oni koji su gledali seriju i pratili što se oko nje događa, sjećaju se da ni sam Sorkin nije s njom bio osobito zadovoljan, kao ni mi koji zapravo radimo u medijima. No, ovdje je Kingsburyjeva napravila bitno bolji posao,

“U mraku” je dosta originalna serija. I to nije samo po priči, koja nije poduprta nekim velikim imenima, u glavnim su ulogama mlađi glumci. Ali jest inspiracijom. Murphy, naime, ima psa. I to dosta čudnog psa, koji, recimo, voli gledati dok se ona – seksa. Neka tu činjenicu komentira svatko kako želi, samo Murphyn je lik oblikovan upravo na liku jedne u Americi poznate i popularne trenerice pasa za slijepe, Lorri Bernson. Bernson je zaslužna za dobar prijem serije na više načina. Prvo, bila je jedan od motivacijskih govornika na nekom team buildingu mreže CW koja producira ovu seriju. Gledajući kako ta trenerica pasa, koja je također slijepa, govori, vodeći su ljudi te produkcije zaključili da njezina priča zapravo ima potencijala za višedijelnu seriju. I onda dolazi i još jedan obrat, a to je glavna glumica i njezin pas. Perry Matteld koja glumi Murphy nema problema s vidom, ali je izabrana nakon što je ekipa za casting serije prošla 29 organizacija i ustanova za pomoć osobama s oštećenim vidom. No, na kraju je nakon svih audicija izbor pao na Matteld. Glumica je provela mnogo vremena s poznatom trenericom pripremajući se za ulogu – promatrala je njezinu svakodnevnu rutinu, način na koji pere zube, kako se sprema za spavanje, kako kuha, kako šeće sa psom. - Bilo je izvrsno što sam mogla tako istraživati i što je Lorri bila s nama na setu, mnogo sam naučila – rekla je glavna glumica serije. Također, pas u seriji nije trenirani vodič, nego je jednostavno pas glumac, Levi. Razlog zašto se odustalo od nečega čemu bismo vjerojatno pljeskali zbog autentičnosti čisto je pragmatičan. U slučaju Matteldove to je očito kvalitetna gluma, što doista i jest, kako se vidi u seriji, a u slučaju psa Levija što bi vodič na pogrešan način reagirao na neke od komandi kojima se uvježbava pse vodiče. No, u seriji doista glumi jedna slijepa glumica, Callie Walton, u manjoj ulozi Chloe, a u scenarističkoj je ekipi i jedna slijepa autorica. U mraku je jedan doista neobičan, ali kvalitetan show koji je obećao tešku tematiku, ali to obećanje ne ispunjava.