Slavni hollywoodski glumac prvi put u 20 godina snimljen je u javnosti sa suprugom

Gene Hackman (94) i njegova supruga Betsy Arakawa (62) viđeni su zajedno u javnosti prvi put nakon dva desetljeća. Slavni hollywoodski glumac držao je svoju suprugu za ruku dok su izlazili iz restorana u Novom Meksiku. Betsy je pomagala suprugu da drži ravnotežu i par je bio dobro raspoložen dok su odlazili s ručka u kojem su uživali u restoranu Pappadeaux's Seafood Kitchen

Hackman, koji je u siječnju napunio 94 godine nosio je sivi džemper od flisa preko karirane košulje, zelene hlače i crne tenisice, a i njegova supruga je bila u casual izdanju.

Ovo je prvi put da je par snimljen zajedno u javnosti u zadnja dva desetljeća i zadnji put su fotoreporterima pozirali na dodjeli Zlatnih globusa 2004. godine. Hackman je mnoge iznenadio kada je prije dvadeset godina donio odluku o odlasku u mirovinu i tada je snimio svoj posljednji film. Riječ je o komediji 'Rat za gradonačelnika' s Ray Romanom, Maurom Tierney i Christine Baransk. Posljednji intervju dao je te iste godine Larryju Kingu i od tada se povukao iz javnosti, a u posljednjem intervju kod Kinga rekao je kako nema namjeru više snimati filmove te je njegova glumačka karijera gotova. Kada je 2008. godine promovirao svoj roman novinari su ga pitali je li njegova odluka o mirovini konačna.

- Nisam održao konferenciju za novinare na kojoj bih najavio umirovljenje, ali da, neću glumiti više. Rečeno mi je da to ne govorim tijekom posljednjih nekoliko godina, u slučaju da se pojavi neka stvarno prekrasna uloga, ali stvarno to više ne želim raditi. - rekao je tada i objasnio je svoju strast prema pisanju romana.

- Volim tu usamljenost. Na neki način je slična glumi, ali je privatnije i osjećam se kao da imam više kontrole nad onim što pokušavam reći i učiniti. U glumi i na filmu uvijek postoji kompromis, radiš s toliko ljudi i svatko ima svoje mišljenje. … Ne znam volim li to više od glume, jednostavno je drugačije. Smatram da je to opuštajuće i utješno. - kazao je glumac. Iako se od 2004. godine nije više pojavio ispred kamera i dalje je ostao povezan s industrijom u kojoj je radio cijeli život i snimio je dva dokumentarca "The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima" snimio je 2016., a godinu dana kasnije "We, The Marines".

Hackman je započeo svoju glumačku karijeru prije 70 godina kada se pridružio Pasadena Playhouseu gdje se sprijateljio s Dustinom Hoffmanom. U New York se preselio 1963. godine i počeo je nastupati u predstavama i dobio je nekoliko televizijskih uloga. Njegovo zlatno doba karijere počinje 70-ih godina kada je najprije bio nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg sporednog glumca za film iz 1970. "I Never Sang for My Father". Sljedeće godine je osvojio Oscara za ulogu u filmu "Francuska veza" i od tada je nastavio uspješno graditi svoju karijeru u Hollywoodu.

