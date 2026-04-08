Miro iz 'Života na vagi' podijelio je fotku s pobjednikom Big Brothera s kojim ga veže 40 godina prijateljstva

Bivši natjecatelj showa "Život na vagi" Miro Bajlo objavio je na svom Instagramu fotografiju s bivšim pobjednikom showa "Big Brother" Danijelom Rimanićem i otkrio kako ih veže četiri desetljeća prijateljstva. "40 godina prijateljstva! Trzavica, nesporazuma, ruganja… a di je ona mala smutnja? I opet se smijemo zajedno! Danieleeee Sretan rođendan! Neka nas smijeh, ludosti i ruganje nikad ne napuste. Kumeeee, najviše zdravlja, mrvu sreće i posla najviše – jer ti si uvik volija raditiiiii!", napisao je Miro u rođendanskoj čestitci svom prijatelju.

Miro Bajlo je u RTL-ov show ušao sa 151,8 kilograma, a na kraju showa imao je 109,8 kilograma. Po zanimanju je časnik stroja na putničkim brodovima, a kada je ulazio u show priznao je kako je njegova debljina umalo razorila njegov brak. Miro je do 2011. godine imao oko 115 kilograma, no udebljao se čak 50 kilograma otkako je prestao pušiti te počeo pretjerano uživati u jelu i piću. Miro je prije ulaska u show rekao da je nužno da promijeni životne navike kako bi se mogao vratiti ponovno svome poslu na brodu, kupiti odjeću koju voli, trčati sa svojom djecom i kupati se ljeti u moru. Rekao je tada i da je dobar čovjek ali lak na hrani te da bi se njegov život uvelike razlikovao od sadašnjeg kada bi skinuo višak kilograma i u tome je i uspio.

U trećoj sezoni showa "Big Brother" pobjednik je bio Zadranin Danijel Rimanić koji je iz showa izašao kao s osvojenih 1,3 milijuna kuna. Nakon showa posvetio se završetku fakulteta, kupio stan, oženio se i dobio dijete, a postao je i majstor roštilja pa je tako prije dvije godine sa svojom ekipom daleko dogurao u natjecanju u roštiljanju. Nakon dugo vremena Danijela smo vidjeli 2023. godine u HRT-ovom kvizu Potjera.