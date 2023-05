Slavni glumac o borbi s opakom bolešću: ''Tumor mi se smanjio, bio je veličine djeteta...'

Glumac Jeff Bridges (73) bolovao je od ne-Hodgkinovog limfoma i ozbiljnog slučaja Covida-19, još u 2021. godini, a sada je u novom intervjuu za AARP ispričao sve o svojoj borbi s rakom.

- Kada sam prvi put otkrio tumor dok sam vježbao, bio je to tumor veličine 30 sa 22 centimetra u mom tijelu. Kao dijete u mom tijelu. Nije me boljelo niti ništa - rekao je Bridges.

Sada Bridges tvrdi da se tumor smanjio "na veličinu pikule" nakon kemoterapije. U siječnju 2021. bio je blizu smrti kada se zarazio COVID-om (cjepivo još nije bilo dostupno). Kemoterapija mu je oslabila imunološki sustav i virus ga je teško pogodio.

- Moja žena Sue bila je moj apsolutni prvak. Stvarno se borila da me drži dalje od respiratora. Nisam želio biti na njemu, a liječnici to nisu nužno željeli, ali ona je bila nepokolebljiva - rekao je glumac koji je teško podnio virus.

Bridges je proveo gotovo pet mjeseci u bolnici i na kraju je liječen rekonvalescentnom plazmom (terapija koja koristi krv ljudi koji su se oporavili od bolesti kako bi pomogla drugima da se oporave).

- Osjećam da vrijeme od nas zahtijeva da budemo što kreativniji. Svi bismo trebali raditi zajedno kako bismo napravili nešto lijepo, kao što radimo u filmovima - zaključio je glumac.

Bridges je krajem 2020. godine otkrio da mu je dijagnosticiran non-Hodgkinov limfom i dodao kako se bio predao.

- Bio sam spreman za odlazak. Plesao sam s vlastitom smrtnošću - kazao je. A teška kemoterapija oslabila mu je imunitet pa se, kaže, nije imao "s čime boriti". Zbog pandemije i njegovih zdravstvenih problema serija "The Old Man" u kojoj je igrao glavnu ulogu se snimala dugo i s golemim stankama, no konačno je ugledala svjetlo dana, te je emitirana lani na streaming servisu Hulu. Ove godine počelo je i snimanje druge sezone.

