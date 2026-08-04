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UŽIVAJU

Slavna pjevačica ljetuje u susjednoj državi s djecom, jako je emotivna: 'Prije nego odu na fakultet'

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.08.2026.
u 21:30
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Pjevačica i glumica na društvenim je mrežama objavila niz fotografija s njihova obiteljskog putovanja Italijom, želeći s djecom provesti što više vremena prije njihove velike životne promjene.

Jennifer Lopez (57) dio ljeta provodi sa svojim 18-godišnjim blizancima Maxom i Emme, koji će ove jeseni započeti fakultetsko obrazovanje. Pjevačica i glumica na društvenim je mrežama objavila niz fotografija s njihova obiteljskog putovanja Italijom, želeći s djecom provesti što više vremena prije njihove velike životne promjene. Na fotografijama se vidi kako zajedno obilaze poznate talijanske znamenitosti, uživaju u obrocima, kupnji i opuštenim zajedničkim trenucima te snimaju obiteljske selfije. "Putujemo prije nego što odu na fakultet 😭", napisala je Lopez uz objavu, ne skrivajući koliko joj teško pada pomisao na njihov skori odlazak od kuće. Početkom lipnja otkrila je da su Max i Emme, koje je dobila u braku s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem, primljeni na svih pet fakulteta na koje su se prijavili. Oboje su svojim rezultatima uspjeli izboriti i stipendiju na jednom od fakulteta.

"Tako sam ponosna što su si zacrtali ciljeve", rekla je za Extra. "Oboje su primljeni na svih pet fakulteta na koje su poslali prijave. Vidim koliko su se trudili." Lopez je tada istaknula da je godinama promatrala koliko ozbiljno pristupaju obrazovanju i koliko su napora ulagali u ostvarenje svojih ciljeva. Posebno je ponosna, kazala je, na njihovu ustrajnost, ali i na osobe u koje su izrasli. Da joj približavanje njihova odlaska na fakultet budi snažne emocije, priznala je krajem svibnja tijekom gostovanja u emisiji "Jimmy Kimmel Live!". Govoreći o završetku njihova srednjoškolskog obrazovanja, otkrila je da jedno od djece već sljedećeg dana očekuje dodjela diplome.

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"Sutra jedno od njih maturira", rekla je voditelju Jimmyju Kimmelu, a zatim se našalila: "Nemojmo o tome jer ćemo početi plakati." Kada ju je Kimmel upitao očekuje li da će zaplakati tijekom svečanosti, Lopez je bez oklijevanja odgovorila: "Da. Plačem već dva mjeseca." Iako joj pomisao na prazniji obiteljski dom teško pada, pjevačica podržava odluke svoje djece, pa tako i mogućnost da nastave obrazovanje na različitim fakultetima. Najvažnije joj je, naglasila je, da samostalno odaberu vlastiti put i posvete se onome što ih istinski ispunjava. "To je sasvim u redu. Želim da budu sretni, da studiraju gdje žele i rade ono što žele", zaključila je ponosna majka.

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Ključne riječi
Jennifer Lopez showbiz

Komentara 1

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Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
22:28 04.08.2026.

Slavna?! Kao Maja Suput i Severina...

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