VIDEO Thompson koncert u Šibeniku započeo Bojnom Čavoglave, pogledajte atmosferu

Pjevač Marko Perković Thompson održao je koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku. Na koncertu se okupilo više od 27 000 ljudi. Kako je i najavio, koncert je započeo pjesmom "Bojna Čavoglave", a djelić atmosfere donosi Dalmatinski portal. Druga pjesma bila je "Anica, kninska kraljica". Glazbenik je pozdravio okupljene: “Hvaljen Isus i Marija, još jednom vas dragi prijatelji pozdravljam. Lijepo je danas biti u Šibeniku, a posebno je lijepo vidjeti kad ste tako dobro raspoloženi, kad ste veseli. Znamo što je Šibenik bio u Domovinskom ratu”, istaknuo je Thompson, prenosi Dnevno.hr, a nakon čega je pozdravio legendarnu postrojbu, svoje suborce izvidničko-diverzantskog voda 134. drniške brigade Hrvatske vojske.



“Znate dragi prijatelji, nakon bitke za Šibenik, kad je ovaj grad mirno spavao, oni su ga čuvali”, poručio je Thompson. “Puno toga je prošlo, sigurno bi i vi i ja htjeli da su s nama oni koji nisu živi, zato ćemo se mi koji smo živi uvijek rado sjećati i čuvati uspomenu na njih", dodao je.

"Emocije se malo guslaju”, rekao je vrlo emotivno pjevač u jednom trenutku ponosno ističući mlade koji su se okupili na njegovo koncertu. Ne želeći duljiti više, poručio je: “Vrijeme je slavlja, večera smo došli slaviti ovdje”, nakon čega je zapjevao pjesmu “Bog i Hrvati”.

Inače, na stadionu, prije početka koncerta koji je bio točno u 21 sat, dio publike zapalio je baklje te tako dočekalo pjevača.

Thompson je ranije objavio da će koncert otvoriti pjesmom "Bojna Čavoglave". "Šibenski koncert počinjemo Bojnom Čavoglave! U sklopu obilježavanja Oluje svaki svoj koncert, od 1995. godine pa do danas, započinjem pjesmom "Bojna Čavoglave", pa će tako bilo i ove godine u Šibeniku. Ta pjesma za mene simbolizira vrijeme kada smo branili, obranili i oslobodili Hrvatsku u Vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Ona predstavlja trajni podsjetnik na hrabrost hrvatskih branitelja u obrani od jugo-komunističkog i srpskog fašizma te simbol vrijednosti i slobode na kojima je utemeljena moderna hrvatska država. S pjesmom Bojna Čavoglave stvarali smo našu državu i njome ćemo slaviti naše pobjede. Stoga ćemo njome započeti i naš koncert u Šibeniku, gradu heroju", napisao je glazbenik na Facebooku ranije.