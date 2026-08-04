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FOTO Wow! Thompsonova nećakinja privukla je pozornost na koncertu u Šibeniku, evo čime se istaknula

Foto: Instagram screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.08.2026.
u 22:28
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Na Instagram Storyju Lejdi je podijelila nekoliko fotografija i videozapisa snimljenih ispred pozornice, gdje je zauzela mjesto među publikom

Među gotovo 30 tisuća ljudi na stadionu Šubićevac u Šibeniku, našla se i nećakinja Marka Perkovića Thompsona Lejdi Perković Jarnec. Lejdi se javila na društvenim mrežama te pokazala kako je došla pružiti podršku stricu te kako se pripremila i kakva je atmosfera. 

Na Instagram Storyju Lejdi je podijelila nekoliko fotografija i videozapisa snimljenih ispred pozornice, gdje je zauzela mjesto među publikom. Za tu je prigodu odjenula maslinastozelenu majicu posvećenu 31. obljetnici vojno-redarstvene operacije Oluja, dok je kosu isplela u dvije pletenice ukrašene crvenim, bijelim i plavim vrpcama. Na jednoj od snimki pozirala je nasmijana držeći hrvatsku zastavu s natpisom "Čavoglave", a uz objavu je napisala: "31. obljetnica Oluje se ne propušta!"

Foto: Instagram screenshot

Na drugoj fotografiji pokazala je pozornicu i publiku koja je već sat vremena prije početka koncerta ispunila stadion. Lejdi je u još jednoj objavi otkrila da se u međuvremenu vratila iz Italije, gdje je posljednjih dana boravila na odmoru. Uz fotografiju sa Šubićevca kratko je poručila: "Nemojte brinuti, nisam više u Italiji!", aludirajući na nedavno putovanje na Capri, zbog kojeg nije bila na Thompsonovu koncertu u Zaprešiću.

Ovo nije prvi put da Lejdi podržava svog strica na velikim koncertima. Prošle godine bila je među publikom na spektaklu u Sinju i Varaždinu, te na zagrebačkom Hipodromu, odakle je također dijelila emotivne trenutke na društvenim mrežama.

Inače, njen stric ranije je otkrio da će koncert otvoriti pjesmom "Bojna Čavoglave", a tako je i bilo. Nakon nje, zapjevao je "Anicu, kninsku kraljicu", a potom uputio pozdrav publici tijekom kojeg su ga skoro svladale emocije. Koncert je nastavio pjesmom "Bog i Hrvati". 

FOTO Skoro 30 000 ljudi čeka Thompsona, evo kako izgleda stadion samo sat vremena prije početka koncerta
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Ključne riječi
Šibenik Marko Perković Thompson Lejdi Perković Jarnec showbiz

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