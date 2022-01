Slavna manekenka otvorila dušu: 'Vraćala sam se muškarcima koji su me zlostavljali, nisam imala granice'

Slavna manekenka Bella Hadid (25) otvorila je dušu te priznala kako se u prošlosti često bila u nasilnim vezama u koje se stalno vraćala.

-Stalno sam se vraćala muškarcima, a i ženama, koji su me zlostavljali i zato sam stalno imala potrebu udovoljavati ljudima. Nisam više imala granice, ne samo seksualno, već i psihički i emocionalno, pa je to utjecalo i na moju radnu okolinu. Počela sam previše ugađati i ljudima s kojima radim- ispričala je manekenka za VS Voices.

Bella je od 2015. do 2019. godine bila u vezi sa slavnim glazbenikom The Weekndom, a sada je sreću pronašla s art direktorom Marcom Kalmanom (33).

-Tijekom odrastanja, uvijek sam se osjećala kao da se moj glas ne čuje. Odrasla sam uz muškarce. Bilo da je riječ o ljubavnim odnosima, obiteljskim ili nešto treće, oni su mi uvijek govorili da je moj glas manje važan od njihovog. Ulazila sam u veze u kojima se moj glas nije čuo. To je stvarno jako utjecalo na mene i moje odnose s drugim ljudima. Dobila bih živčani slom. Mogla sam se ili boriti ili pobjeći- otkrila je Bella koje je početkom godine progovorila o svojoj borbi s teškom depresijom i anksioznošću s kojom se bori još od tinejdžerske dobi. Priznala je da je uzela kratku pauzu od društvenih mreža kako bi se usredotočila na svoje mentalno zdravlje.

VIDEO: Ksenija Pajić nominirana je za Večernjakovu ružu: "Ljudi su željni nasmijati se, malo se opustiti"