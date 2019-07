Slavnu glumicu uhvatili u ležernom izdanju, neprepoznatljiva bez šminke

Glumica Teri Hatcher svoju je zamamnu figuru pokazala još jednom u šetnji ulicama Los Angelesa gdje su je u društvu prijateljice uočili i fotoreporteri.

Ova 54-godišnja glumica poznata je po ulozi u popularnoj seriji 'Očajne kućanice', a u nedjelju se prošetala u crnoj trenirci i običnoj bijeloj majici te sportskim tenisicama.

Foto: Profimedia

Na licu nije imala niti malo šminke, čime je pokazala svoju prirodnu ljepotu i mladenački izgled jer nije skidala osmijeh s lica. Proglašena je najseksi ženom prema časopisu FHM 1997. godine.

Foto: Profimedia

Teri je glumila u brojnim poznatim filmovima kao što su 'Sutra nikad ne umire', iz ciklusa filmova o Jamesu Bondu, 'Tango i Cash', 'Spy kids' te serijama 'Očajne kućanice', 'Seinfeld', 'Frasier', 'Smallville'. Jedna od prvih zapaženijih uloga bila je u seriji o superjunaku Supermanu, 'Lois & Clark: The New Adventures Of Superman', gdje je glumila glavnu ulogu - Lois Lane.

Lijepa glumica dobitnica je nagrada Golden Globe Award, Screen Actors Guild Awards, a nominirana je i za Emmy.