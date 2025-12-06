Naši Portali
The Late Show

Princ Harry gostovao je u talk showu, a kad je video osvanuo na društvenim mrežama pojavili su se ovi komentari

06.12.2025.
U jednom trenutku Harry, ismijavajući “opsesiju” SAD-a kraljevskom obitelji, rekao je kako je SAD “izabrala kralja”, misleći na predsjednika Trumpa

Princ Harry našalio se na račun Donalda Trumpa tijekom neočekivanog pojavljivanja u američkom talk-showu Stephena Colberta.U srijedu je vojvoda od Sussexa iznenadio gledatelje nastupom u komičnom skeču u emisiji "The Late Show", u kojem je glumio kako se prijavio na audiciju za ulogu “božićnog princa” u Hallmarkovom filmu. U jednom trenutku Harry, ismijavajući “opsesiju” SAD-a kraljevskom obitelji, rekao je kako je SAD “izabrala kralja”, misleći na predsjednika Trumpa. Šala je djelovala kao referenca na nenasilni pokret “No Kings”, koji je prosvjedovao protiv Trumpa i njegove politike o imigraciji, obrazovanju i sigurnosti.

Harry se zatim osvrnuo na nagodbu između mreže CBS, na kojoj se emitira "The Late Show", i Trumpa u vezi s tužbom u kojoj je tvrdio da je mreža montirala intervju emisije "60 Minutes" s njegovom predsjedničkom suparnicom Kamalom Harris kako bi išli njoj u korist tijekom izbora. Šaleći se da bi “učinio bilo što” kako bi dobio ulogu u izmišljenom Hallmarkovom filmu, Harry je rekao: “Sam ću odletjeti na audiciju, riješiti neosnovanu tužbu s Bijelom kućom – sve ono što vi ljudi s televizije radite.” Colbert mu je uzvratio: “Hej, ja nisam učinio ništa od toga”, na što je Harry odgovorio: “Možda ti je zato emisija otkazana.”

Colbertova emisija prestaje s emitiranjem u svibnju 2025., nakon što je otkazana uz obrazloženje CBS- a kako je riječ isključivo o financijskoj odluci. U skeču Harry je na kraju dobio ulogu božićnog princa. Colbertovi ostali gosti bili su filmski glumac nominiran za Oscara Michael Shannon i irska glumica i pjevačica Jessie Buckley, koja se uz Paula Mescala pojavljuje u filmu "Hamnet" redateljice Chloé Zhao. Nakon što su na društvenim mrežama se pojavili isječci iz ove emisije pojavili su se i brojni komentari o Harryjevom gostovanju u kojima su mnogi pohvalili Harryja i otkrili kako nisu znali da može biti tako duhovit.
