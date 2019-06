Glumac iz 'Prijatelja' nakon skoro 2 godine viđen u javnosti u lošem stanju

Nakon skoro dvije godine uspješnog izbjegavanja novinara, jedan od najdražih televizijskih likova iz popularne serije "Prijatelji", Matthew Perry, viđen je na ulicama New Yorka.

No, ono što je zabrinjavajuće je stanje u kojem se nalazi ovaj 49-godišnji glumac. Na fotografijama koje su izašle u javnost, Perry ima zaprljanu, široku odjeću, neuredne nokte i izgleda zapušteno. Na licu ima ožiljak i izgleda natečeno, što ne čudi s obzirom na njegove zdravstvene probleme. Prošle je godine glumac završio u bolnici zbog puknuća debelog crijeva, piše Daily mail.

Glumac je također davno priznao da se borio s ovisnošću i depresijom, problemima koji su krenuli još za vrijeme dok je snimao epizode "Prijatelja". U veljači je ponovo zabrinuo sve obožavatelje nakon objave na Twitteru u kojoj je objasnio da je izbačen s terapije, ali brzo je nadodao kako je to bilo samo na jedan dan. Za magazin People 2013. godine priznao je kako se osjeća u vezi cijele zdravstvene situacije.

"Iz vanjske perspektive, činilo se da imam sve. To je zapravo bilo jako usamljeno vrijeme za mene jer sam patio od alkoholizma", priznao je. "To se događalo prije "Prijatelja", ali to je progresivna bolest", rekao je Perry.

Matthew Perry looks disheveled with long dirty fingernails as he emerges for first time in almost two years while his Friends co-stars live it up in Mexico amid hopes of a reunion

via https://t.co/PxWJXNHoL8 https://t.co/eYGAReUqUH