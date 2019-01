Slavna glumica priznala: Bila sam presebična za majčinstvo

Glumica Diane Kruger, u studenom prošle godine u 42. godini je postala mama djevojčice i u intervjuu koji je nedavno dala objašnjava zašto je toliko čekala toliko dugo da postane majka.

Četrdesetdvogodišnja Diane kazala je kako godinama nije pomišljala na majčinstvo jer je bila naprosto previše sebična za takvo što, no kada je navršila 25 godina, ta se odluka promijenila.

Poželjela je dijete, no kaže, trebalo je naći i osobu s kojom bi zasnovala obitelj. Naime, glumica se s nepune 23 godine udala za francuskog glumca i redatelja Guillaumea Cantea, no brak je potrajao samo pet godina, 2006. godine su se rastali.

Tada je smatrala da je premlada, a kad je upoznala glumca Normana Reedusa sve se složilo. Sigurna je kako će on biti divan otac.

- Norman je tako smiren, puno sam stvari naučila od njega, a on će po drugi puta postati otac pa i u tom području ima iskustva- kazala je novinarima. Ipak, priznala je i da o vjenčanju još uvijek ne razmišlja.

- Nikad ne reci nikad- smije se Diane i nastavlja:

- Voljela bih napraviti lijepu zabavu i obući bijelu haljinu. No, nisam religiozna pa me taj aspekt braka ne zanima. Brak, dakako, nosi i financijsku sigurnost, no ja sam materijalno neovisna od partnera pa, realno govoreći, ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg bi se trebala udati.

