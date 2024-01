Slavna glumica i njen 15 godina mlađi partner postali su roditelji djevojčice

Glumica Sienna Miller (42) i njen partner, 15 godina mlađi glazbenik Oli Green dobili su djevojčicu, pišu britanski mediji.

Miller je vijest o trudnoći potvrdila tijekom odmora na Ibizi kada je prvi put u javnosti snimljena s trudničkim trbuhom. Filmska zvijezda već je majka 10-godišnje djevojčice Marlowe koju je dobila sa svojim bivšim Tomom Sturridgeom. Da su u vezi Sienna i Oli potvrdili su u veljači 2022. godine.

Za medije je ranije otkrila da bi rado imala još jedno dijete. - Rado bih imala još djece. Voljela bih to i za svoju kćer. Mislim da bih bila otvorena i za brak - rekla je za medije. U to vrijeme bila je u vezi s Lucasom Zwirnerom, no ta veza nije potrajala.

VEZANI ČLANCI:

Inače, britanska glumica Sienna Miller komentirala je prije nekoliko godina da nije bila spremna za slavu koja je uslijedila nakon što se 2004. godine pojavila u filmu "Layer Cake" s Danielom Craigom.

– Bila sam tako naivna, mlada i imala tek 21 godinu. Nisam bila zelena kao trava, nipošto nisam bila nevinašce, no imala sam vjeru u dobrotu i ljude. Bila sam vrlo otvorena i to me odvelo u razne situacije koje su mi se obile o glavu, kazala je glumica.

Iako uspješna glumica, zbog svog privatnog života počela je sve teže dobivati uloge.

– Postalo je teško dobiti ulogu koju sam htjela, ako mogu biti iskrena. Iako su me voljeli u Hollywoodu, bila je to čudna situacija. Sabotirala sam puno toga, spalila mnogo mostova. Nikad me nije bilo briga što tko kaže, objasnila je Miller.

VIDEO: Hana Huljić Grašo podijelila neke detalje o malenoj Albi i suprugu Petru: 'Zbilja čudno'