Slavna dizajnerica još čuva pismo prvog supruga koji je bio princ, a drugi suprug je priznao da je homoseksualac

Diane von Fürstenberg ušla je u povijest mode kao žena koja je jednim jedinim komadom odjeće promijenila način na koji se žene odijevaju. Njezina haljina na preklop, jednostavna a istovremeno elegantna, postala je simbol slobode, ženstvenosti i praktičnosti, i to ne samo sedamdesetih godina prošlog stoljeća nego i desetljećima kasnije. Malo je odjevnih predmeta koji se mogu pohvaliti statusom bezvremenskog klasika, a upravo ta haljina dokazala je da moda ne mora biti prolazna. Njezinu popularnost potvrđuju i brojne filmske i televizijske produkcije u kojima se redovito pojavljuje, kao i dvije neosporne činjenice: 1975. godine časopis Vogue proglasio ju je haljinom godine, a već sljedeće godine ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda – jer je u samo dvanaest mjeseci prodano više od pet milijuna primjeraka.

Priča o Diane von Fürstenberg, rođenoj 1946. godine u Bruxellesu kao Diane Simone Michelle Halfin, nije samo priča o modi, već i o nevjerojatnoj snazi obitelji koja je preživjela najteže moguće okolnosti. Njezina majka Lily i tetka prošle su kroz strahote Auschwitza, a liječnici su nakon oslobođenja majci rekli da nikada neće moći imati djecu. Ipak, uspjela je, i upravo taj čin rođenja Diane bio je svojevrsni trijumf života nad smrću. Otac Leon Halfin, poduzetni trgovac osigurao je obitelji stabilan život, no brak roditelja nije potrajao – rastali su se kada je Diane imala trinaest godina. Odrastanje je za nju bilo ispunjeno selidbama, internatima i stalnim promjenama, no već tada se iskazala njezina prilagodljivost i želja da pronađe vlastiti put. Nakon što se majka ponovno udala, Diane se preselila u Švicarsku gdje je završila ekonomsku školu. Sa samo osamnaest godina upoznala je Eduarda von Fürstenberga, sina austrijskog princa. Bila je to ljubav na prvi pogled, intenzivna i strastvena, no unatoč tome Diane ga napušta i odlazi u Pariz. Željela je vlastitu budućnost, vlastite snove.

U Parizu se zapošljava u fotografskom studiju, upoznaje svijet mode izbliza i počinje raditi prve skice haljina. Ipak, sudbina je htjela da se putovi nje i Eduarda stalno isprepliću. Kada je saznala da je trudna, bila je spremna prekinuti trudnoću, ali ju je majka nagovorila da vijest podijeli s Eduardom. Njegova reakcija bila je legendarna: poslao joj je brzojav s jednostavnom porukom – “Vjenčanje je 15. srpnja”. Taj papir, kažu, i danas čuva. Vjenčali su se u Parizu, a Diane je nosila Diorovu vjenčanicu i šešir širokog oboda. Ubrzo su dobili sina Aleksandra, a zatim i kćer Tatjanu. No brak nije potrajao – razveli su se mirno, bez skandala, a Diane je zadržala prezime koje će postati zaštitni znak njezina brenda DVF.

Već tada bila je financijski neovisna. Svoj modni brend pokrenula je 1970. s tek 30 tisuća dolara kapitala. Uspjeh je bio nevjerojatan – haljina na preklop postala je simbol emancipirane žene sedamdesetih, odjeća koja je u isto vrijeme laskala figuri i oslobađala od ukočenosti korzeta i stroge poslovne mode. Diane nikada nije željela ovisiti o bogatim muškarcima, pa čak ni o prinčevima. Moda je bila njezino dijete, njezina misija i njezina karta za samostalnost. U njezinom privatnom životu posebno mjesto zauzima Barry Diller, milijarder kojeg je upoznala u razuzdanim sedamdesetima. Njihova veza bila je burna, puna prekida i ponovnih susreta. Rastali su se 1981., ponovno se sreli 1991., a konačno vjenčali 2001. godine.

Njihov brak traje više od dva desetljeća, a Diller ga opisuje kao “jedinstvenu i potpunu ljubav”. On je u eseju za New York Magazine otvoreno progovorio o svojoj seksualnosti, istaknuvši da su u njegovom životu postojali mnogi muškarci, ali samo jedna žena – Diane. Sam je priznao da je njihova veza često izazivala zbunjenost i nagađanja, ali i naglasio da nikada nije osjetio sukob između svoje privlačnosti prema muškarcima i ljubavi prema Diane. “To je zaista čudo mog života”, napisao je, opisujući odnos koji je preživio desetljeća i promjene, ali ostao čvrst.