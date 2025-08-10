Slavlje u obitelji sportske legende! Predivnom gestom odali počast voljenom članu

Teniska legenda Rafael Nadal i supruga Mery Perello postali su roditelji po drugi put. Kako javljaju španjolski mediji, Mery je rodila zdravog dječaka u bolnici u Palma de Mallorci, a majka i dijete osjećaju se dobro. Dolazak drugog djeteta zaokružio je novu, mirniju fazu života slavnog sportaša, koji se od profesionalnog tenisa oprostio u listopadu 2024. godine, posvetivši se obitelji.

Ponosni roditelji sinu su dali ime Miquel, a taj odabir nosi posebnu težinu i simboliku. Naime, dječak je dobio ime u čast Merynog oca, koji je preminuo u travnju 2023. nakon duge bolesti. Ovom predivnom gestom par je odao počast voljenom članu obitelji. Samo ime Miquel, katalonska inačica imena Mihael, hebrejskog je podrijetla i znači "Tko je kao Bog?", a povezuje se s arkanđelom Mihaelom, simbolom snage.

Rafael Nadal jako je želio postati tata, a sa suprugom je već 17 godina

Dolazak prvog sina, Rafaela Juniora, u listopadu 2022. u potpunosti je promijenio Nadalov pogled na život. Iako je oduvijek želio djecu, mislio je da će se to dogoditi tek nakon karijere. - Čak i kad bih izgubio meč ili se ozlijedio, povratak kući i pogled na sina promijenio bi mi raspoloženje - priznao je. Očinstvo mu je, kako je rekao, postalo izvor snage koji mu je davao energiju i novu perspektivu na uspjehe i poraze.

Svoju zahvalnost supruzi istaknuo je i prilikom oproštaja od tenisa. U emotivnom videu se obratio Mery: - Zajedno smo 19 godina. Hvala ti na svemu. Bila si savršena partnerica. Dolazak kući i gledanje kako naš sin raste bio je izvor snage - poručio je. Par se poznaje od tinejdžerskih dana, a vezu su okrunili brakom 2019. u tvrđavi Sa Fortaleza na Mallorci, gdje Mery vodi i Nadalovu humanitarnu organizaciju.