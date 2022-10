Rafael Nadal postao je otac u 37. godini, a sa suprugom koja se rijetko izlaže javnosti je već 17 godina

Španjolski tenisač Rafael Nadal i njegova supruga Maria Francisca Perello jučer su postali roditelji. Parello je rodila dječaka u privatnoj klinici u Palma de Mallorci. Poznati par sinu će dati ime Rafael.

Poznati tenisač prinovu je najavio na konferenciji za medije održanoj na Mallorci u lipnju.

- Ako sve prođe dobro, postat ću otac - rekao je tada Nadal, koji je već ranije govorio da jako želi biti tata, ali da će pričekati kraj svoje sportske karijere kako bi se djeci mogao maksimalno posvetiti.

- Nisam navikao pričati o privatnom životu. Mi živimo mirno, ne eksponiramo se u medijima. Ne vjerujem da će se to promijeniti ni u skoroj budućnosti - dodao je tada.

S obzirom na to da ne priča često o privatnom životu, o njemu se malo i zna. Poznato je da njegova ljubavna priča sa suprugom traje već 17 godina, no svoju ljubav su okrunili brakom tek 2019., nakon 14 godina veze.

Romansu su započeli kada je Nadal imao 18 godina. Bajkovito vjenčanje s 350 uzvanika Nadal i njegova supruga organizirali su na Mallorci, a niti jedna fotografija s tog događaja nije dospjela u javnost.

Nadalova supruga rijetko se pojavljuje na mečevima. Zna se da je Perello predsjednica zaklade Rafa Nadal te da na društvenim mrežama nema profile, kao da i izbjegava novinare. Jednom je prilikom otkrila i zašto se ne izlaže javnosti.

- Potreban mu je prostor kada se natječe, a sama pomisao da ga čekam cijeli dan da završi što treba i hodam okolo me umara. To bi me gušilo. Morao bi se brinuti za mene... Ako ga pratim posvuda, mislim da postoji rizik da se prestanemo slagati - rekla je tada.

VIDEO Jolie podnijela tužbu protiv Pitta