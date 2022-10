Slavko Štimac o čuvenoj sceni iz 'Varljivog leta '68': 'Osobno me bilo sram'

Glumca Slavka Štimac (61) javnost pamti po brojnim ulogama, a jedna od najpoznatijih je ona u filmu "Varljivo leto '68', u kojoj svi pamte čuvenu u pekari s Draganom Varagić, koja je glumila Jagodinku Simonović.

- Film ustvari govori o studentskim demonstracijama iz '68. Pitao bih te ja kada bi te deset tisuća puta pitali za: 'Mesi, mesi, neće ništa da ti škodi.' Kad god me sretnu: 'Eee, Jagodinka.' Na neki način mi je neugodno što se taj film pamti po toj sceni, kazao je Štimac u jednom intervjuu i dodao kako ne voli snimanje ljubavnih scena.

- Ne volim ih snimati i to nema nikakve veze s partnericama u filmu ili seriji u kojima glumim. Jednostavno, kada nema neke kemije, nema potrebe za takvim scenama. Konkretno, ta scena s Jagodinkom ispala je onako kako sam i očekivao. To je očigledno ono što sve najviše i zanima. Mene osobno je bilo sram sebe kasnije gledati u toj sceni, ali to je gluma, na to se naviknete kroz vrijeme, kazao je Štimac.

Podsjetimo, Štimac je karijeru počeo 1972. godine kao 11-godišnjak, u filmu "Vuk Samotnjak". Bio je prva i još uvijek nedostižna dječja zvijezda na ovim prostorima. Iza njega je više od 70 uloga, a krajem prošle godine gledali smo ga u Matanićevoj seriji "Područje bez signala".

- "Vuk Samotnjak" sniman je početkom 1972., uglavnom u Sloveniji, osim interijera koji su snimani u studiju Jadran filma u Zagrebu. Jedna scena na početku filma je iz Like, a kraj, odnosno odjavna špica je s Velebita. Prvi dan snimanja je, sjećam se, bio u Kranjskoj Gori, na tromeđi Italije, Austrije i Slovenije. Prije nekoliko godina bio sam u Kranjskoj Gori na jednom festivalu i shvatio sam da se nalazim otprilike na lokaciji gdje sam snimio svoj prvi kadar. Samo mi je sinulo i to je bilo jako zanimljivo. Jesu li me preplavile emocije? Film jest moja profesija, ali kako život odmiče, nije mi više u središnjici, svi mi imamo svoje privatne živote. Nekako prođe dosta vremena, a da čovjek i ne razmišlja o prošlosti. Tako je i u mom slučaju, kazao je početkom ove godine u razgovoru za Večernji list.

