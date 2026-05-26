Nova Miss Universe dolazi iz poznate sportske obitelji, rođena je u Kanadi, a na društvenim mrežama privlači puno pozornosti

Antea Mršić (24) iz Zagreba je nova Miss Universe Hrvatska! Saznali smo to na jubilarnom 30. izboru koji je sinoć održan u zagrebačkom hotelu Esplanade, a osim titule saznali smo i da će Hrvatsku predstavljati na svjetskom izboru u Puerto Ricu. Nova miss već privlači pozornost i na društvenim mrežama, gdje otkriva puno više od glamuroznih izdanja s pozornice. Naime, Antea je završila studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas te radi za jedan košarkaški klub. Sport je važan dio njezina života, a to se jasno vidi i na Instagramu.

Nova Miss Universe Hrvatske aktivna je i na TikToku, gdje je prati oko 15 tisuća ljudi. Upravo je ondje u jednom videu otkrila i zanimljive detalje iz privatnog života. Rođena je 25. rujna 2001. godine u Torontu u Kanadi, gdje je odrasla njezina majka Velinda Ljubičić. U to je vrijeme njezin otac, bivši košarkaš i trener Veljko Mršić, igrao košarku u španjolskoj Malagi. Zbog očeve karijere obitelj se često selila pa je Antea dio djetinjstva provela u Grčkoj i Italiji. U vrtić je išla u Španjolskoj, a osnovnu školu započela je u Italiji, iako tada nije znala ni riječ talijanskog jezika. Nakon toga s roditeljima se preselila u Hrvatsku. Otkrila je i da kod kuće odrastala uz dva jezika. Majka je s njom razgovarala na engleskom, a otac na hrvatskom, zbog čega danas ima specifičan naglasak koji su pratitelji već primijetili u njezinim videima.

Često objavljuje sadržaj povezan s treningom, zdravim načinom života i aktivnostima poput fitnessa, trčanja i pilatesa. Na jednoj od fotografija pozira na pilates spravi, što dodatno potvrđuje koliko joj je aktivan životni stil važan. Velik dio njezina života vezan je uz košarku. Njezin otac je bivši hrvatski košarkaš i trener Veljko Mršić, nekadašnji izbornik hrvatske reprezentacije i legenda splitske košarke.

Njezin profil odiše estetikom koja je posljednjih godina posebno popularna među mlađom generacijom, prevladavaju neutralni tonovi, jednostavne modne kombinacije i nenametljiv glamur. U objavama se izmjenjuju elegantna večernja izdanja, oversized sakoi, kožne jakne, ležerne kombinacije s trapericama i minimalistički beauty lookovi.

Posebno se ističu fotografije s putovanja, među kojima su prizori iz Grčke, Španjolske i Italije, ali i domaćih destinacija poput Korčule, Splita i Opatije. Osim putovanja, čini se da Antea voli i dobru hranu. Na profilu se mogu pronaći fotografije iz restorana, kafića i opuštenih ljetnih trenutaka uz more, što dodatno doprinosi dojmu neopterećenog lifestyle sadržaja kakav danas dominira Instagramom.

Zanimljivo je i da se nova Miss Universe Hrvatske pojavila u spotu pjesme Otplovija bi s tobom pjevača Dome Kodže.