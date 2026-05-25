Glumac objavio isječke 'Baywatcha': Pogledajte kako nove zvijezde serije izgledaju u legendarnim crvenim badićima

Sanjam u slow-motionu", napisao je kanadski glumac Stephen Amell i time u jednoj rečenici sažeo sve što obožavatelji kultne serije 'Baywatch' trebaju znati: legendarni spasioci vraćaju se na male ekrane. Amell, kojeg je publika diljem svijeta zavoljela kao superjunaka Green Arrowa u seriji 'Arrow', objavio je na svom Instagram profilu prvi teaser trailer za dugoočekivani reboot, potvrdivši da je upravo on nova glavna zvijezda. Video, snimljen na prepoznatljivoj plaži Venice Beach u Kaliforniji, u svega nekoliko dinamičnih sekundi prikazuje sve ono po čemu je serija postala globalni fenomen: sunce, pijesak, atraktivne spasioce u legendarnim crvenim kupaćim kostimima i, naravno, neizostavno trčanje u usporenoj snimci.

Amell je prikazan bez majice, u crvenim kupaćim gaćicama, kako trči s crvenom plutačom za spašavanje, spreman uskočiti u akciju. Teaser pod sloganom "Ista plaža. Nova krv." jasno daje do znanja da serija, čija se premijera očekuje u siječnju 2027. godine na mreži FOX, donosi svježu priču utemeljenu na nostalgičnim korijenima. U središtu radnje je lik kojeg će utjeloviti Stephen Amell - Hobie Buchannon, sada odrasli sin Mitcha Buchannona, lika kojeg je u originalu proslavio David Hasselhoff. Kao novi kapetan spasilačke službe, Hobie će koračati očevim stopama, mentorirajući novu generaciju spasilaca. Glavni zaplet vrtjet će se oko njegovog odnosa s kćeri Charlie (Jessica Belkin), za koju nikada nije znao da postoji, a koja se i sama želi pridružiti spasiocima. Amell je jednom prilikom usporedio nošenje crvenog kupaćeg kostima s osjećajem koji je imao kada je prvi put obukao kostim superjunaka.

Objava je, očekivano, pokrenula lavinu reakcija. Dok su jedni izrazili oduševljenje povratkom franšize komentarima poput "Obožavao sam staru seriju! Jedva čekam novu!", drugi su se našalili na račun Amellove najpoznatije uloge. "Oliver Queen je živ! 'Arrow' se vraća", napisao je jedan od pratitelja. Naravno, bilo je i skeptičnih glasova koji su izrazili sumnju u uspjeh reboota. Novu glumačku postavu, uz Amella, čine i neka svježa lica, uključujući influencere poput Livvy Dunne i Noaha Becka, te glumice Shay Mitchell i Hassie Harrison. Posebno veselje među starim obožavateljima izazvala je potvrda da će se u seriji pojaviti i neki od originalnih članova, poput Davida Chokachija (Cody Madison) i Erike Eleniak (Shauni McClain), što jamči savršenu dozu nostalgije.

Nova serija 'Baywatch' dobila je narudžbu za dvanaest epizoda, a iza nje stoji iskusna kreativna ekipa, uključujući i originalne autore kao izvršne producente. Sudeći po Amellovoj objavi koja vješto spaja akciju, dramu i prepoznatljivu estetiku, čini se da je publika spremna još jednom uroniti u svijet opasnih valova i dramatičnih spašavanja na kalifornijskom pijesku. Epizode će dan nakon premijere biti dostupne i na streaming servisu Hulu.

