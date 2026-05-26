Marina Perazić postala baka! Poznat spol djeteta, ponosni djed sve je objavio

Pjevačica Marina Perazić (67) i glazbenik Ivan Fece Firči (63) postali su baka i djed. Sretnu vijest podijelio je upravo Firči na društvenim mrežama, otkrivši da je njihova kći Luna rodila sina. - Postadoh djed prije pola sata! Muško! Bravo Luna i Sandro! - napisao je nekadašnji bubnjar kultne rock grupe Ekatarina Velika uz veliko oduševljenje svojih pratitelja. Iako nikada nisu službeno bili u braku, Marina i Firči godinama su slovili za jedan od najpoznatijih i najintrigantnijih parova na glazbenoj sceni bivše Jugoslavije, a njihov odnos i danas privlači medijsku pozornost.

Njihova ljubavna priča započela je osamdesetih, a 1988. godine odlučili su se na zajednički život u New Yorku, kamo su se preselili na njegovu želju. Kako je jednom prilikom rekla, slava ju je gušila i nikada nije htjela biti poznata. - U Ameriku sam otišla nakon 4 i pol godine jako intenzivne karijere. Mi smo postali slavni preko noći, to je sve došlo iznenada. Ono što me najviše opterećivalo je gubitak privatnosti. Očekivala sam okej, kad dođem u Zagreb, onda je normalna stvar, imam neki koncert, da ću poslije davat autograme i slikat se, ali kad sam u Rijeci hodala, to je bilo strašno. Prosto nisam mogla ić' od stana do none, a da za mnom ne trče - izjavila je ranije za InMagazin. Zbog toga se preselila u New York, prihvativši tako poziv dugogodišnjeg partnera i bubnjara grupe EKV Ivana Fecea Firčija.

- Sudbonosno pitanje "hoćeš ić' sa mnom u Ameriku?" bilo je pred Milanom Mladenovićem. Ja sam rekla da. Nikad se nismo oženili, ali to je bilo to sudbonosno da. On je otišao, nakon šest mjeseci sam ja otišla za njim. To je bilo '88. u 10. mjesecu. Puno prije onih svih nemilih događaja na ovom podneblju. Nažalost, da sam bila tu, da nismo otišli, vjerojatno bi doživjela isto to što je doživjela Mira Furlan. Jer je on iz Novog Sada, ja sam iz Rijeke, nitko nikad nije razmišljao o tome. Nije bilo bitno kakvo je njegovo podrijetlo, nit je danas bitno. Ali jednostavno mislim doživjeli bi velike neugodnosti - ispričala je Marina.

Tamo su dobili dvije kćeri, Miju i Lunu. Ipak, idila nije dugo potrajala te je par prekinuo 1997. godine, nakon čega se Marina s djecom vratila u Hrvatsku. Perazić je u posljednjem intervjuu za Story ponovno objasnila da se zbog unuka planira preseliti u New York.

- U Rijeci sam svoja na svome, a grad koji najviše volim nakon Rijeke svakako je New York, rodni grad mojih kćeri u kojem jedna živi već devet, a druga sedam godina. Jedino sam sigurna u to da želim biti od pomoći svojim kćerkama kad stignu unuci, tako da me New York očekuje u budućnosti, a do tada ga s ogromnim zadovoljstvom povremeno posjećujem.

Njihove kćeri danas su odrasle žene koje su izgradile vlastite živote. Starija Mija kasnije se vratila u New York, gdje je postala uspješna poduzetnica, dok je mlađa Luna, koja je sada postala majka, jedno vrijeme željela krenuti majčinim glazbenim stopama. Prijavila se na popularno natjecanje "Prvi glas Srbije", no odustala je te se posvetila manekenskoj karijeri.

