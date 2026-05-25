FOTO Evo kako izgleda prelijepa Kramarićeva supruga: Vjenčali su se dvaput, a ovime ga je najviše oduševila

Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić prije odlaska na reprezentativno okupljanje na društvenim mrežama objavio je rijetke zajedničke fotografije sa suprugom Mijom. Supružnici su zajedno pozirali na ležaljkama, Andrej je u opis objave stavio emotikon srca, a obožavatelji i poznanici u komentarima su istaknuli koliko su nogometaš i doktorica veterinarske medicine skladan par. Njihova veza započela je u ljeto 2017. godine, godinu dana nakon što je Kramarić prešao u njemački Hoffenheim. Iako su se njihovi roditelji poznavali, a Miju su znali i svi Andrejevi prijatelji, nogometaš je nije ranije upoznao jer je često bio izvan Hrvatske.

- Naše upoznavanje je jednostavna, ali duga priča. Ukratko, otprije su je poznavali svi moji prijatelji i naši se roditelji poznaju. Jedino je ja nisam prije vidio jer sam bio izvan Hrvatske. Slučajno sam naletio na nju, pitao sam najboljeg prijatelja tko je ta cura, a on mi se počeo smijati i nije mu bilo jasno kako je ne poznajem - ispričao je svojedobno Kramarić za Gloriju. Taj slučajan susret u jednom zagrebačkom kvartu pokazao se sudbonosnim, a Mia ga je, kako kaže, osvojila na prvi pogled.

Budući da je Mia tada još studirala veterinu na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, par je isprva održavao vezu na daljinu. Unatoč kilometrima, njihova ljubav je jačala. Mia je marljivo učila i ispite polagala s odličnim ocjenama, a Andrej je gradio uspješnu karijeru u Bundesligi. Nakon što je krajem 2020. stekla titulu doktorice veterinarske medicine, Mia se bez puno razmišljanja preselila svom dragom u Heidelberg, šarmantni gradić na rijeci Neckar. Zajedno su pronašli stan i započeli zajednički život.

- U Njemačkoj nam je stvarno lijepo. Heidelberg je puno manji od Zagreba, ima oko 150 tisuća stanovnika, ali zabave nam ne nedostaje. A grad je čaroban. Okružen je gustim šumama pa puno vremena provodimo u prirodi ili šećemo uz rijeku Neckar. No najvažnije nam je da je Zagreb relativno blizu - otkrila je Mia u jednom intervjuu.

Andrej nije krio koliko je sretan zbog zajedničkog života, hvaleći Mijine kulinarske vještine. - Miji je hobi kuhanje i njezinu puricu s mlincima mogao bih stalno jesti. Od njemačkih specijaliteta oboje volimo spätzle - rekao je nogometaš. Par je zajedno provodio vrijeme i tijekom pandemije i lockdowna, što ih je, prema Andrejevim riječima, dodatno zbližilo.

Svoju ljubav Andrej i Mia okrunili su brakom u ožujku 2021. godine. Sudbonosno 'da' izrekli su u intimnoj ceremoniji u Starogradskoj vijećnici na zagrebačkom Gornjem gradu. Andrej je nosio klasično crno odijelo, dok je Mia blistala u elegantnoj kratkoj bež haljini s detaljima od čipke.

U kolovozu iste godine stigao im je najljepši dar - sinčić Viktor. Obiteljska sreća postala je potpuna. U svibnju 2022. godine, par je organizirao i crkveno vjenčanje u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Remetama, a istog dana krstili su i malenog Viktora. Mia je i za tu prigodu oduševila modnim odabirom - nosila je elegantni bijeli komplet s potpisom dizajnera Mihana Momose.

Početkom svibnja 2024. godine, obitelj Kramarić postala je bogatija za još jednog člana. Dok je izbornik Zlatko Dalić objavljivao popis igrača za Europsko prvenstvo, Andrej je bio uz suprugu Miju u zagrebačkom rodilištu, gdje je na svijet stigla njihova kćerkica Eva.

Iako je supruga jednog od naših najpoznatijih nogometaša, Mia Ćurković Kramarić uspješno čuva svoju privatnost. Doktorica veterine nema profile na društvenim mrežama i rijetko se eksponira u javnosti. Poznata je po svojoj prirodnoj ljepoti, jednostavnom, ali uvijek elegantnom stilu odijevanja te ljubavi prema zdravom načinu života i tjelovježbi, što ponekad otkrije i sam Andrej na svom Instagram profilu. Ona je njegova mirna luka i najveća podrška, često ga bodreći s tribina. Andrej ne krije koliko mu znači njezina potpora i ljubav, često ističući kako je Mia "žena njegovih snova".