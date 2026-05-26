Sandra Bagarić imala je poseban razlog za slavlje u Veneziji gdje joj se pridružio i sin Lovro

Operna pjevačica Sandra Bagarić imala je razloga za slavlje ovih dana. Naime, njezin suprug Darko Domitrović u Veneziji je primio nagradu za mjuzikl "Byron" za koju je napisao glazbu, a supruga Sandra ponosna je na njega i uputila mu je posebnu čestitku na društvenim mrežama. "Venecija uvijek očarava, prije 33 godine Darko je dobio svoju Zlatnu lavicu( mene) a sada i Zlatnog Lava / Leone d'oro. Lovro i ja smo s ponosom bili pratnja na dodjeli: Nagrada “Premio Internazionale Leone d’oro 2026” della Cultura e della Letteratura "Menotti Art Festivala Spoleto"", je dodijeljena je Darku Domitroviću (autoru glazbe) i Miri Gavranu (autoru libreta) za mjuzikl “Byron” koji je uspješno izvođen u zagrebačkom Kazalištu Komedija dvije sezone te je nagrađen Nagradom hrvatskog glumišta. Nagrada je dodijeljena u Veneciji 23.svibnja 2026., na svečanosti u biblioteci Scoletta dei Calegheri. Na dodjeli nagrade je predstavljena i nova skladba Darka Domitrovića “Stelle perdute”, na tekst talijanske poetese Terese Acquaviva, u izvedbi Sandre Bagarić, Ane Rucner i autora. Izdanje za talijansko govorno područje objavila je izdavačka kuća Hit Records.", napisala je Sandra na Facebooku i objavila fotografije sa sinom Lovrom i suprugom Darkom.

Sandra i Darko su, inače, u veljači 2025. godine proslavili impresivan jubilej, 32 godine zajedničke ljubavne avanture koja i danas svijetli kao primjer istinske predanosti. Povodom ovog posebnog datuma, talentirana operna pjevačica i glumica podijelila je nekoliko toplih fotografija sa suprugom na svom Facebook profilu, što je potaknulo lavinu čestitki, komplimenata i lijepih želja od strane brojnih prijatelja i pratitelja. U jednoj iskrenoj objavi, Sandra je napisala: "Na današnji dan prije 32 godine započeli smo naše putovanje... Imam još puno planova za nas." Njihovi prijatelji i obožavatelji nisu štedjeli ni u čestitkama. Komentari poput: "Život je lijep, to vi znate. Još puno, puno ljepote na dugom putu", "Ona je prelijepa i nadarena, rijetko tko ima ovakvu sreću u životu" ili "Vi ste svjetionik u mraku" samo su dodatno osnažili dojam da su Sandra i Darko pravi primjer ljubavi i harmonije u današnjem svijetu. Ovaj par već je prije ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj i umjetničkoj sceni.