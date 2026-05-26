Reakcija Šime Eleza u showu 'Igra chefova' nasmijala sve: 'Uf, uf'

Ekipa u showu "Igra chefova" sinoć je kuhala za zvijezde RTL-a. Uz brojne glumce, voditelje i novinare našla su se i dvojica Gospodina Savršenih. Karlo Godec iz 5. sezone i Šime Elez iz 4. sezone, a plavi tim poslužio im je tartar od gofa s gelom od citrusa. Upravo je limun izazvao hit reakciju kod Šime koja je nasmijala cijelu ekipu. "Uf, uf limun", počeo je Šime govoriti s namrgođenim izrazom lica zbog kiselosti. Karlo ga je brzo upitao: "Ne voliš ga?" "Nije da ne volim, nego mi je malo kiseli...", nastavio je Šime pokušavajući se izboriti s limunom kojeg je zagrizao. "Dobro je to", dodao je Karlo.

Podsjetimo, Šime posljednjih dana privlači puno zanimanja javnosti zbog svog ljubavnog života. Naime, pjevačica i poduzetnica Maja Šuput jučer je otkrila da ona i Šime više nisu zajedno. Nakon što je vijest izašla u medije, sve je komentirao i Šime za Net.hr: ''Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu."

Pjevačica je, inače, rekla kako svatko živi svoju realnost. ''Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu", kazala je Maja. ''Sada je najveće uzbuđenje u mom timu nova pjesma. Bit će to pravi ljetni hit i veliko iznenađenje jer je riječ o duetu. Mogu vam otkriti da se pjesma zove 'Nedovoljno lijep'. Već dva tjedna radimo samo na tome – od organizacije do snimanja spota, a ovih dana počinje i samo snimanje. Plan je da pjesma izađe do kraja lipnja i svi smo potpuno u tome'', rekla je.

Veza Maje i Šime počela je gotovo kao šala, viralnim izazovom na društvenim mrežama koji je neočekivano spojio dva svijeta. Kada je markantni Splićanin Šime Elez, zvijezda showa "Gospodin Savršeni", u jednom TikTok videu na temelju privlačnosti ispred Maje Šuput rangirao druge poznate Hrvatice, uključujući Franku Batelić, nije ni slutio da pokreće lavinu događaja. Reakcija pjevačice, poznate po britkom jeziku i humoru, nije dugo izostala. "Kako Franka? Mislim, Franka je super cura, ali pored mene žive, ja koja pjevam non-stop po tom Splitu, vesela sam, vedra. Ja sam puno vatrenija od Franke", prokomentirala je Maja u svom stilu. Šime je to shvatio kao poziv na akciju. Došao je do njezina broja i bez najave je nazvao putem video poziva. Maja je kasnije kroz smijeh opisala taj trenutak kao "odvratan". "Noć prije sam negdje radila, izgledala sam strašno, kosa slijepljena od perike, bez kapi šminke. Katastrofa. Samo sam stisnula, mislila sam da je običan poziv, i kad sam ga vidjela, samo sam poklopila. Nazvala sam ga kasnije, kad sam se malo pribrala", priznala je pjevačica. Taj nespretni, ali simpatični prvi kontakt bio je uvod u priču koja danas intrigira cijelu regiju.

Marketinški vješta kakva jest, Maja je prepoznala potencijal. Ubrzo je pozvala Šimu da glumi glavnu ulogu u njezinom spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari". Snimanje na jednoj od najljepših istarskih lokacija, na temperaturi od 40 stupnjeva Celzijevih, zapalilo je internet vrućim zajedničkim fotografijama, ali i stvorilo iskre koje se nisu mogle sakriti. "Njemu je to prirodno. On iznimno voli kameru i nema problem s pokazivanjem", objasnila je Maja, dok je Šime dodao kako nije trebao puno glumiti. "Toliko sam guštao i uživio se u ulogu da nisam imao osjećaj da išta izvodim na silu."