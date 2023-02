Slavi se Svjetski dan pizze, a ovo je neobična priča Josipe Lisac o pizzi, djevojci i muškarcu s pivom

Danas se obilježava Svjetski dan pizze. Ovo mnogima omiljeno jelo stiglo nam je iz talijanske kuhinje u kojoj su prve pizze nastale u 18. stoljeću kada su stanovnici siromašnih četvrti Napulja na tijesto za kruh počeli dodavati rajčice. Povodom Svjetskog dana pizze prisjetili smo se i jedne priče koju je 2011. godine gostujući u HRT-ovoj emisiji "Latinica" ispričala Josipa Lisac. Pjevačica je rekla kako je sama smislila tu priču koja je odraz stanja kako se živi u našem društvu. Cijelu tu priču koju je ispripovijedala pred tv kamerama popratila je brojnim gestikulacijama i ovaj video i dalje se često dijeli na društvenim mrežama.

- Ja čak imam isto jednu svoju priču kaj sam si smislila. Odraz stvarnosti i realnosti. A govori o svemu ovome sad što se već ispričalo. Od odgoja pa do stvarnog stanja stvari kako se živi u našem društvu. Jedna osamnaestogodišnja djevojka trči, želi što prije stići na tramvaj na Jelačić placu. U ruci nosi ogroman komad pizze i pri tom jede. On joj skoro ispao iz ruke, ali ona nekako uspijeva spasiti ga, ali je zato ispao komad rastopljene mozzarelle koji se za njom povlači u onako onoj jednoj tankoj, svilenoj niti. Skroz skoro pa cijelom Gajevom se vuče za njom. - priča Josipa u video i gestama pokušava dočarati prizor koji je osmislila, te nastavlja pričati što se dogodilo s djevojkom i pizzom.

- Ona se u toj žurbi zaleti u jednog muškarca, otprilike pedesetih godina, a on sav onako oronuo, obrastao, drži flašu pive u ruci i jedva stoji na nogama. Kako se ona zaletjela u njega, tako on posrće, gotovo i pada, kad u tom trenutku izlazi jedna lijepa žena iz hotela Dubrovnik u skupocjenom krznenom kaputu i najnovijim čizmama marke Yves Saint Laurent. On u tom sudaru proljeva to ljepljivo pivo po njoj i razbija se flaša i ogromni, ogromni komadi stakla frcaju na sve strane. Djevojka, sva sretna, pojela je pizzu, onako si obrisala s rukavom od kaputa dobro usta, i sva je sretna i baš u tom trenutku je došao i tramvaj. - ispričala je Josipa svoju priču.